YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

La petrolera estatal anunció cambios en la estructura de YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) , con la renuncia inmediata de Pedro Luis Kearney a su cargo de Chief Financial Officer (CFO) . La noticia, comunicada formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) , A3 Mercados y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) , fue firmada por Mariano Bagniole , responsable de Relaciones con el Mercado, y marca un punto de inflexión dentro de la gestión financiera de la empresa.

La renuncia de Kearney dio lugar a una reorganización interna que segmenta y especializa las responsabilidades financieras. La dirección de la compañía resolvió distribuir funciones clave: Juan José Mata asume como vicepresidente de Administración y Reporting ; Kearney, aunque deja el rol de CFO, es designado vicepresidente de Finanzas ; mientras que Ariel Polotnianka queda interinamente como director de Auditoría . Esta reconfiguración responde a una estrategia más amplia de especialización y control, en concordancia con el Plan 4 x 4 impulsado por Horacio Marín , presidente de YPF.

El programa estratégico encabezado por Marín tiene como objetivo cuadruplicar el valor de YPF en un plazo de cuatro años . Para lograrlo, se ha planteado una reestructuración tanto en la estructura directiva como en las líneas operativas, con especial énfasis en facilitar la explotación de hidrocarburos no convencionales y reforzar los mecanismos de auditoría y transparencia . La reciente redistribución de funciones en YPF Luz se inscribe en esta lógica de mayor segmentación funcional y rigurosidad financiera.

Este enfoque cobra relevancia ante un contexto en el que la empresa enfrenta resultados económicos en retroceso , asociados a una caída significativa en sus indicadores financieros durante el segundo trimestre.

YPF: resultados en descenso y señales preocupantes

Los cambios y la llegada de Kearney al manejo de las finanzas de YPF se dan en un momento en que los números reportados por la petrolera mostraron una fuerte disminución. La ganancia neta se desplomó casi un 90% respecto a igual período de 2024, quedando en 58 millones de dólares. Los ingresos totales bajaron un 6% interanual hasta 4.640 millones, mientras que el EBITDA ajustado retrocedió un 7%, situándose en 1.120 millones.

El deterioro se atribuye principalmente a la baja de los precios internacionales de los combustibles y al desprendimiento total de los activos maduros.

Parque Solar El Quemado El Parque Solar El Quemado, la apuesta de YPF en Mendoza Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

YPF Luz en Mendoza

En Mendoza, YPF Luz lleva adelante la construcción del Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, ubicado en Las Heras, y que alcanzó en los últimos días un nuevo hito en su construcción con la instalación de la llamada Golden Tracker, la primera fila de paneles solares montada de manera estructural y funcional. Este avance, que requirió el trabajo coordinado de distintos equipos y proveedores, marca el inicio del montaje en serie de más de 500.000 paneles bifaciales que conformarán el que será el proyecto solar más grande del país y el primero en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Con una capacidad total de 305 MW y una vida útil proyectada que permitirá abastecer de energía a más de 233.000 hogares, El Quemado demandará una inversión que contempla 18 meses de obra, más de 400 empleos directos en su etapa de construcción y una superficie de 600 hectáreas. Una vez operativo, en el primer trimestre de 2026, el parque evitará la emisión de 385.000 toneladas de COe al año y reforzará la expansión de la compañía en energías renovables, que ya cuenta con proyectos en Córdoba y Buenos Aires y se propone superar los 3,8 GW de capacidad instalada total en el país.

Vaca Muerta como objetivo central

Más allá de las dificultades inmediatas, YPF reafirmó su compromiso con la expansión en el segmento de hidrocarburos no convencionales. Recientemente, efectuó una inversión de 500 millones de dólares para adquirir el 45% en dos bloques operados por TotalEnergies en Vaca Muerta: Rincón La Ceniza y La Escalonada. Ambos yacimientos cuentan con licencias vigentes hasta 2051, lo que garantiza un horizonte de producción estable y proyecta a YPF como líder en el shale argentino.