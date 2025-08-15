Cambio de planes

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

El operativo de traslado del reactor de IMPSA hacia la refinería de YPF no finalizaría el próximo domingo. Qué pasó.

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

Foto: Yemel Fil

Héctor Peppi, jefe de logística de operaciones de la empresa TRANSAPELT, encargada de la importante maniobra que traslada al "titán", declaró a NOTICIERO ANDINO: "En principio estaba programado que la última etapa fuera el domingo, pero vamos a tener que esperar hasta tanto tengamos los permisos para continuar el operativo".

Lee además
El traslado del titán de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos.
Histórico

El traslado del "titán" de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos
El traslado del reactor de IMPSA hacia YPF requerirá de un gran operativo. video
Mueven un reactor

Cortes de calles y despliegue de vehículos, el operativo para trasladar al "titán" de IMPSA hacia YPF
15 de agosto, reactor IMPSA

Respecto a cuándo llegarán las autorizaciones para que continúen las tareas, sin muchas precisiones, señaló: "Estamos estimando que los primeros días de la semana que viene tendremos novedades para terminar el operativo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1956361957969199192&partner=&hide_thread=false

En cuanto al traslado que inició este viernes, el jefe de la logística, contó que inició a las 5 de la mañana y que todo está funcionando de manera organizada: "Estamos con un excelente tiempo. La logística organizada, permitió mejorar los tiempos previstos". Esperan finalizar esta primera etapa en calle Bodeo, en horas del mediodía. El sábado continuarán trasladando al reactor desde las 8, según Peppi. Al llegar a este segundo punto, quedará estacionado hasta que lleguen los permisos para continuar.

15 de agosto, reactor IMPSA

El reactor por las calles mendocinas se convirtió en uno de los temas destacados del día en Mendoza, ya que el tamaño y el peso del "titán" no pasan de desapercibido para nadie. Vecinos y curiosos no dejaron de acercarse a tomarle una foto o sacar un video para retratar un momento histórico.

El recorrido completo

Embed - Recorrido Reactor HDS IMPSA - Complejo Industrial Lujan de Cuyo

El "titán" que hizo IMPSA para YPF

La pieza, denominada HG-D-3501, fue elaborada bajo las normas internacionales ASME y API 934, cumpliendo con especificaciones técnicas de YPF. Su función principal es reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales globales.

Temas
Seguí leyendo

El Metrotranvía sufrirá interrupciones debido al traslado del reactor de IMPSA para YPF

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Anticoncepción adolescente: un nuevo cargamento con medicamentos importados llegó a Mendoza

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Día Provincial del Árbol: por qué se celebra hoy, 15 de agosto

Malargüe apuesta al turismo inclusivo con una capacitación especial

Día Mundial del Reiki: origen, significado y por qué se celebra hoy, 15 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Te Puede Interesar

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF? video
Cambio de planes

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

Por Florencia Martinez del Rio
Mendoza recibió anticocepción adolescente procedente de Finlandia.
Salud

Anticoncepción adolescente: un nuevo cargamento con medicamentos importados llegó a Mendoza

Por Natalia Mantineo
El traslado del titán de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos. EN VIVO
Histórico

El traslado del "titán" de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos

Por Sitio Andino Sociedad