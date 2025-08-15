Beneficio a los salarios

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo

Banco Nación remunera las cuentas sueldo con 29% TNA, generando un beneficio automático para los empleados estatales y privados en Mendoza.

image

Desde el Nación advirtieron que el cambio en las cuentas sueldo se dará de forma automática, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los usuarios, y permitirá mejorar los ingresos disponibles y otorgar un rendimiento diario a los fondos depositados.

Estatales: una innovación en el sistema de cuentas sueldo

El nuevo esquema contempla una tasa nominal anual (TNA) del 29% para saldos de hasta dos millones de pesos, lo que convierte a la propuesta en una de las más competitivas del sistema financiero local. El mecanismo de acreditación será diario, incluso durante fines de semana y feriados.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, un trabajador con un saldo promedio mensual de dos millones de pesos recibirá alrededor de 48.333 pesos adicionales al mes en concepto de intereses. La operatoria no exige trámites previos, transferencias ni activaciones, ya que el beneficio se incorpora de manera automática al saldo disponible.

El objetivo, según explicaron en el Banco Nación, es reforzar la relación con los clientes que perciben sus haberes en la institución y ofrecer una ventaja tangible que complemente la amplia gama de servicios ya existente.

De esta manera, el Nación es de los primeros bancos en dar un paso fuerte en la competencia con las billeteras virtuales. Fuentes del sector bancario aseguraron que es muy probable que más entidades en los próximos días se sumen al sistema. “Es impresionante cómo venimos notando que cada vez más clientes con cuenta sueldo transfieren su sueldo ni bien lo cobran a las billeteras virtuales”, aseguró el gerente de una sucursal bancaria de Mendoza a Sitio Andino.

image
Los estatales y privados de Mendoza que cobren sus sueldos en el Banco Nación tendrás su cuenta remunerada automáticamente al estilo de las billeteras virtuales

Los estatales y privados de Mendoza que cobren sus sueldos en el Banco Nación tendrás su cuenta remunerada automáticamente al estilo de las billeteras virtuales

Más beneficios y una estrategia comercial agresiva

La acreditación de intereses se suma a otros programas que la entidad estatal viene desarrollando en los últimos años. Entre ellos se destacan las promociones vinculadas a la aplicación BNA+, que ofrecen descuentos en rubros como supermercados, combustible, indumentaria y gastronomía, en muchos casos sin topes de reintegro.

En paralelo, los clientes de cuentas sueldo cuentan con acceso preferencial a préstamos personales y prendarios, así como a créditos hipotecarios con tasas bonificadas. También pueden acceder a financiación a través de la Tienda BNA+, con cuotas sin interés, y a beneficios en el pago del transporte público.

Estas iniciativas forman parte de la política comercial de la institución, enmarcada en la campaña “Mejorá tu sueldo, cóbralo en el Banco Nación”, que busca consolidar la captación y fidelización de trabajadores en relación de dependencia.

Impacto en Mendoza

En una provincia donde la administración pública provincial y municipal representa un porcentaje significativo del empleo, la medida tiene un efecto de alcance masivo. Al aplicarse directamente sobre las cuentas sueldo, los trabajadores mendocinos no deberán realizar gestión alguna para acceder a esta mejora.

El pago de intereses sobre los saldos de las cuentas sueldo representa, en este contexto, un incentivo adicional en un escenario económico marcado por la búsqueda de opciones que resguarden el poder adquisitivo, cada vez más magro.

