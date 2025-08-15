Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Esta mañana se anunció la apertura del Paso Internacional Los Libertadores para cruzar a Chile. Pero al rato se rectificó y se comunicó el cierre.

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.



Para esta jornada se esperaba gran cantidad de vehículos cruzando hacia Chile, aprovechando el fin de semana "largo" para aquellos que pueden aprovechar el día no laborable de este viernes.

Así, desde la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor se informó que se mantendría cerrado durante toda la jornada.

Esto, explicaron en un comunicado emitido por la Vicejefatura del Interior, firmado por el coordinador general del Paso Internacional, Justo José Báscolo; se debe a un pedido de las autoridades chilenas.

Por qué se cerró el Paso Internacional Los Libertadores

"Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidad donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy", explica.

Pero agrega: "Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional".
El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.
Cristo Redentor-66

El pronóstico del tiempo advierte sobre un frente de inestabilidad que comenzaría en horas de la tarde noche.

