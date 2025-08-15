Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.

Esta mañana se comunicó que el Paso Internacional Los Libertadores permanecería abierto para todo tipo de vehículos durante buena parte del día , aunque con cierre a las 17. Pero a las 9.30 (media hora después del horario de apertura) se rectificó la información .

Para esta jornada se esperaba gran cantidad de vehículos cruzando hacia Chile , aprovechando el fin de semana "largo" para aquellos que pueden aprovechar el día no laborable de este viernes.

Tráfico de armas Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Alta montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Así, desde la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor se informó que se mantendría cerrado durante toda la jornada.

Esto, explicaron en un comunicado emitido por la Vicejefatura del Interior, firmado por el coordinador general del Paso Internacional, Justo José Báscolo; se debe a un pedido de las autoridades chilenas.

Por qué se cerró el Paso Internacional Los Libertadores

"Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidad donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy", explica.

Pero agrega: "Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional".

Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera. El, que conectaa través de la Ruta Nacional N° 7, representa una importantey brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Cristo Redentor-66

El pronóstico del tiempo advierte sobre un frente de inestabilidad que comenzaría en horas de la tarde noche.