Nubosidad y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 15 de agosto anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos leves predominando del sur . Además, se esperan precipitaciones aisladas hacia la noche y nevadas en cordillera.

En materia de vientos, en La Paz habrá circulación leve desde el norte. Desde las 11, el viento se expandirá afectando a la zona Este, Gran Mendoza y zona Sur , manteniéndose activo hasta las 17.

En cuanto a nubosidad, a primera hora el cielo amanecerá completamente nublado , con excepción de la zona Noreste , que estará seminublada . Para las 14, la nubosidad abarcará a toda la provincia .

Desde las 18 se registrará probabilidad de precipitaciones en Malargüe, Valle de Uco y Gran Mendoza , extendiéndose durante la noche hacia la zona Sur y Noreste . Las lluvias podrían persistir hasta la madrugada del sábado .

En Alta Montaña, en tanto, la nubosidad será notable desde las 3. A partir de las 14, se esperan precipitaciones constantes en toda la cordillera, comenzando en el sector Norte–Centro y desplazándose hacia el Sur hasta el amanecer del día sábado, incluidas nevadas.

La temperatura promedio en el llano será de 15°C en su máxima; y de 4ºC en su mínima (-1ºC en Malargüe y Valle de Uco).

