El clima

Nubosidad y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto en Mendoza

La máxima llegará a los 15 grados y habrá temperaturas bajo cero en el Sur y Valle de Uco. Conocé el pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto en Mendoza.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 15 de agosto anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos leves predominando del sur. Además, se esperan precipitaciones aisladas hacia la noche y nevadas en cordillera.

En materia de vientos, en La Paz habrá circulación leve desde el norte. Desde las 11, el viento se expandirá afectando a la zona Este, Gran Mendoza y zona Sur, manteniéndose activo hasta las 17.

En cuanto a nubosidad, a primera hora el cielo amanecerá completamente nublado, con excepción de la zona Noreste, que estará seminublada. Para las 14, la nubosidad abarcará a toda la provincia.

parque san martin, boulogne sur mer, pronostico, tiempo, clima, frio, nublado.jpg
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de abril en Mendoza.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de abril en Mendoza.

Desde las 18 se registrará probabilidad de precipitaciones en Malargüe, Valle de Uco y Gran Mendoza, extendiéndose durante la noche hacia la zona Sur y Noreste. Las lluvias podrían persistir hasta la madrugada del sábado.

En Alta Montaña, en tanto, la nubosidad será notable desde las 3. A partir de las 14, se esperan precipitaciones constantes en toda la cordillera, comenzando en el sector Norte–Centro y desplazándose hacia el Sur hasta el amanecer del día sábado, incluidas nevadas.

La temperatura promedio en el llano será de 15°C en su máxima; y de 4ºC en su mínima (-1ºC en Malargüe y Valle de Uco).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Sábado 16 de agosto: cielo con nubosidad en disminución y ascenso térmico. Los vientos serán leves del noreste. Por la mañana, algo cubierto en zona Oeste y La Paz, con mejoramiento desde media mañana. Máxima: 18 °C. Mínima: 5 °C.
  • Domingo 17 de agosto: cielo parcialmente nublado, con escasos cambios térmicos. Vientos leves del sur. Se esperan precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera. Máxima: 18 C; Mínima: 6 °C.
  • Lunes 18 de agosto: mayormente nublado, frío y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur. Habrá precipitaciones en la madrugada y nevadas en la cordillera. Máxima: 13 °C; mínima: 8 °C.
  • Martes 19 de agosto: cielo parcialmente nublado, notable ascenso de la temperatura. Vientos desde el sector sur. Se mantendrán nevadas en la cordillera. Máxima: 18 °C; Mínima: 6 °C
