El 22 de agosto

Malargüe apuesta al turismo inclusivo con una capacitación especial

La Asociación de Guías de Turismo de Malargüe están invitando a miembros del sector y al público en general, a la próxima capacitación.

En Malargüe abordarán la Inclusión en Experiencias Turísticas.

 Por Claudio Altamirano

El próximo 22 de agosto, Malargüe será sede de una jornada sobre "Inclusión en experiencias turísticas" en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus. Buscan sumar a prestadores para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del destino y sus actividades.

La actividad, organizada por la Asociación de Guías de Turismo de Malargüe, contará con la disertación de Anni Pérez, reconocida docente de San Rafael especializada en turismo accesible e inclusivo.

Rayén Chilaca, de la Asociación de Guías, invitó a todo el sector turístico y al público en general a la charla "Conectando con todos - Inclusión en experiencias turísticas", que se realizará de 17 a 22 horas. Destacó que el tema es de gran relevancia comunitaria.

Turismo accesible

Laura Díaz, también de la Asociación de Guías de Turismo de Malargüe, señaló que Anni Pérez, además de ser guía, posee un diplomado en políticas y gestión de estrategias turísticas accesibles. Esto la convierte en la profesional ideal para abordar la temática en Malargüe, un departamento que busca fortalecer la inclusión en su oferta turística.

Díaz enfatizó la necesidad de que los guías cuenten con herramientas para atender a personas con discapacidad, independientemente de su edad, y subrayó la importancia de identificar y superar barreras para garantizar que todos los visitantes disfruten plenamente de las actividades recreativas.

Esta capacitación busca reforzar el compromiso de la Asociación de Guías de Turismo para diseñar estrategias que aseguren que todos los turistas, especialmente las familias, puedan disfrutar de todas las propuestas que ofrece el destino.

