Elecciones 2025 en Malargüe: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales, en Malargüe estarán las de diputados y senadores del Cuarto Distrito Electoral y de concejales.

Malargüe no desdobló las Elecciones 2025.

Malargüe no desdobló las Elecciones 2025.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Malargüe, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

  • Capital
  • Guaymallén
  • Las Heras
  • Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Martín
  • Godoy Cruz
  • Luján (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

  • Lavalle
  • Junín
  • Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)
  • La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • General Alvear
  • Malargüe

Además, Malargüe integra junto a San Rafael y General Alvear la Cuarta Sección Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

hcd 1.jpeg
Concejo Deliberante de Malargüe.

Concejo Deliberante de Malargüe.

Qué se vota en Malargüe

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Malargüe estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Cuarto Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Malargüe

El concejo malargüino tiene 10 bancas: 4 del PJ, 2 de CM, 1 de la UCR Independiente, 1 de LUM, 1 de Reconstruyendo Malargüe y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovará 1 banca de CM (Viviana Mosca), 1 de la UCR Independiente (Martín Palma), 1 del PJ (Rodrigo Hidalgo), 1 de Reconstruyendo Malargüe (Silvina Camiolo) y 1 del Bloque Encuentro (Francisco Parada).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Pablo Villaruel (Cambia Mendoza), Pablo Cabrera (Partido Justicialista), Emilce Mansilla (Partido Justicialista), Magali Acosta (Partido Justicialista) y Elizabeth González (La Unión Mendocina).

