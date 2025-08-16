Presencia de estudiantes

Godoy Cruz celebró el Día Internacional de las Juventudes con "Juventud Activa"

En San Vicente, estudiantes participaron de actividades culturales, recreativas y de concientización junto al intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli.

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli participó de las actividades.

Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Godoy Cruz impulsó por el Día Internacional de las Juventudes el evento “Juventud Activa”, con una importante presencia de estudiantes de nivel secundario. La jornada se realizó en el Skatepark San Vicente y hubo juegos, sorteos y stands informativos.

Se desarrollaron actividades recreativas, intervenciones artísticas y propuestas culturales. El intendente Diego Costarelli estuvo presente y compartió con los jóvenes del momento de celebración.

image

Actividades diversas en Godoy Cruz

Además, participó un DJ en vivo, hubo una ruleta interactiva con premios, dados gigantes con desafíos temáticos, intervenciones de arte urbano, una feria de moda circular, sorteos, regalos y puestos de comida móvil.

Asimismo, se habilitaron espacios de escucha sobre salud mental. Junto a esto, hubo un puesto sobre promoción de derechos y hábitos saludables, y se ofrecieron actividades como enseñanzas de RCP y testeos rápidos de VIH.

De esta manera, se apuntó a crear un lugar en el que los estudiantes pudieran encontrarse, expresarse, informarse y participar como actores de la comunidad.

image

Día Internacional de las Juventudes

Desde el año 2000 y por impulso de la Organización de las Naciones Unidas, se estableció el 12 de agosto como Día Internacional de las Juventudes.

El motivo fue promover y dar a conocer el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, con la idea de impulsar la paz, el respeto mutuo, la comprensión entre pueblos, la participación juvenil, el desarrollo y la inclusión.

