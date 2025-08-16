Godoy Cruz celebró el Día Internacional de las Juventudes con "Juventud Activa"

El municipio de Godoy Cruz impulsó por el Día Internacional de las Juventudes el evento “Juventud Activa”, con una importante presencia de estudiantes de nivel secundario. La jornada se realizó en el Skatepark San Vicente y hubo juegos, sorteos y stands informativos.
Se desarrollaron actividades recreativas, intervenciones artísticas y propuestas culturales. El intendente Diego Costarelli estuvo presente y compartió con los jóvenes del momento de celebración.
Además, participó un DJ en vivo, hubo una ruleta interactiva con premios, dados gigantes con desafíos temáticos, intervenciones de arte urbano, una feria de moda circular, sorteos, regalos y puestos de comida móvil.
Asimismo, se habilitaron espacios de escucha sobre salud mental. Junto a esto, hubo un puesto sobre promoción de derechos y hábitos saludables, y se ofrecieron actividades como enseñanzas de RCP y testeos rápidos de VIH.
De esta manera, se apuntó a crear un lugar en el que los estudiantes pudieran encontrarse, expresarse, informarse y participar como actores de la comunidad.
El motivo fue promover y dar a conocer el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, con la idea de impulsar la paz, el respeto mutuo, la comprensión entre pueblos, la participación juvenil, el desarrollo y la inclusión.