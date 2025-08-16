Godoy Cruz celebró el Día Internacional de las Juventudes con "Juventud Activa"

El municipio de Godoy Cruz impulsó por el Día Internacional de las Juventudes el evento “ Juventud Activa” , con una importante presencia de estudiantes de nivel secundario. La jornada se realizó en el Skatepark San Vicente y hubo juegos, sorteos y stands informativos.

Se desarrollaron actividades recreativas, intervenciones artísticas y propuestas culturales. El intendente Diego Costarelli estuvo presente y compartió con los jóvenes del momento de celebración.

Además, participó un DJ en vivo , hubo una ruleta interactiva con premios, dados gigantes con desafíos temáticos, intervenciones de arte urbano, una feria de moda circular, sorteos, regalos y puestos de comida móvil.

Asimismo, se habilitaron espacios de escucha sobre salud mental . Junto a esto, hubo un puesto sobre promoción de derechos y hábitos saludables, y se ofrecieron actividades como enseñanzas de RCP y testeos rápidos de VIH.

De esta manera, se apuntó a crear un lugar en el que los estudiantes pudieran encontrarse, expresarse, informarse y participar como actores de la comunidad.

Día Internacional de las Juventudes

Desde el año 2000 y por impulso de la Organización de las Naciones Unidas, se estableció el 12 de agosto como Día Internacional de las Juventudes.

El motivo fue promover y dar a conocer el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, con la idea de impulsar la paz, el respeto mutuo, la comprensión entre pueblos, la participación juvenil, el desarrollo y la inclusión.