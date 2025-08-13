La temporada de pista tiene su calendario completo 2025: mirá las fechas

La Asociación Ciclista Mendocina confirmó el calendario completo de la temporada de pista y criterium 2025 de la provincia de Mendoza , que se correrá entre agosto y octubre. Las dos primeras fechas ya se disputaron con dominio de la Municipalidad de Godoy Cruz en Élite y de Tomás Guerrero en Juveniles, marcando el rumbo del campeonato.

La primera fecha, disputada el 3 de agosto en Guaymallén , tuvo un podio íntegramente de la Municipalidad de Godoy Cruz : Bruno Contreras ganó, seguido por Franco Vecchi y Mauricio Páez . En Juveniles , el triunfo fue para Tomás Guerrero , escoltado por Esteban Mena y Mario Abeiro .

En la segunda cita, el 10 de agosto en Luján de Cuyo, Facundo Ambrossi se impuso en Élite, relegando a Fernando Contreras (Team Venzo) y a Bruno Contreras al tercer lugar. En Juveniles, Guerrero volvió a quedarse con el primer puesto, repitiendo el podio junto a Mena y Abeiro.

Con estos resultados, Godoy Cruz se afianza como líder en Élite, mientras que Tomás Guerrero domina la categoría Juveniles con dos victorias en dos fechas. La próxima carrera será el 17 de agosto en Guaymallén, donde se espera otra jornada vibrante del pedal mendocino.