Espacio clave para la movilidad sostenible

Godoy Cruz transforma un espacio en desuso en un nuevo pulmón verde

Con un 30% de obra ejecutada en Godoy Cruz, el proyecto unirá 1.000 metros de traza con el Parque San Martín y la red de ciclovías.

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli recorre las obras en ejecución.

Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Godoy Cruz avanza a paso firme con un 30% de obra ejecutada sobre el paseo y ciclovía Santiago del Estero. Este nuevo corredor verde, ubicado entre San Vicente y Av. Las Tipas, y entre Santiago del Estero y el Canal Frías, se convertirá en un espacio clave para la movilidad sostenible. Como así también, para el disfrute y la seguridad de los vecinos.

El intendente, Diego Costarelli, visitó la obra junto al secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Darío Falcone. El fin fue supervisar los avances y dialogar con el equipo técnico.

“Este paseo no solo mejorará la conectividad y la seguridad, sino que también será un lugar de encuentro y recreación para las familias. Es un proyecto que transforma un espacio en desuso en un nuevo pulmón verde para Godoy Cruz”, destacó Costarelli.

Conexión con la red de ciclovías y el Parque San Martín

La intervención contempla 1.000 metros lineales de traza que vincularán el nuevo paseo con el Parque San Martín y la extensa red de ciclovías existentes en el departamento.

De esta manera, el proyecto no solo fomenta el uso de la bicicleta, sino que también garantiza la accesibilidad peatonal y la recreación. Por lo que, se recuperará un terreno lineal que estaba en desuso, salvo un pequeño sector de juegos frente al Monoblock 108.

Obras en marcha en Godoy Cruz

Actualmente, se están ensanchando tramos de la cinta de hormigón y creando nuevos trazados con rampas accesibles a lo largo de todo el recorrido. Entonces, se incorporarán puentes vehiculares y peatonales, losas en esquinas y nuevas veredas.

Igualmente, es importante resaltar que, se colocarán rejas de seguridad en los puntos donde el canal presenta menor nivel. De manera tal que, se garantizará el resguardo de las personas que transiten en la zona.

image

Iluminación y equipamiento urbano en Godoy Cruz

Cabe destacar que, la seguridad es uno de los ejes centrales del proyecto. Por eso, se está instalando iluminación en todo el paseo y reforzando el alumbrado público entre Av. Las Tipas y Juncal, con tendido subterráneo. Además, se sumará mobiliario urbano junto con señalética horizontal y vertical para una circulación ordenada. Por lo qu,e se contará con nuevos bancos, mesas, papeleros, bolardos y delineadores.

Espacios recreativos y sustentabilidad en Godoy Cruz

El diseño paisajístico incluirá jardines xerófilos y forestales bajo criterios de sustentabilidad. Asimismo, habrá recorridos para niños con pavimentos de colores y renovación de juegos infantiles. También, otro aspecto importante es que se mejorará de la cancha de fútbol existente con nuevos arcos.

Obras complementarias para el barrio

El Municipio ya realizó una importante reparación de calzada en la intersección de Santiago del Estero y Río Hondo. Por lo que, en la actualidad avanza con la reconstrucción de esquinas deterioradas. Así, estas mejoras integrales buscan beneficiar tanto a quienes utilizan el nuevo paseo como a los frentistas del sector.

Asimismo, el Paseo y ciclovía Santiago del Estero representa una apuesta concreta por la recuperación del espacio público como motor de integración y bienestar. De tal modo que, ofrece a la comunidad un entorno más seguro, accesible y pensado para el encuentro ciudadano.

