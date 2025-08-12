Entrada gratuita

Godoy Cruz celebra el Día del Niño con cinco días de shows, ferias y propuestas solidarias

El municipio de Godoy Cruz ofrece una agenda del 13 al 17 de agosto con actividades culturales, recreativas y solidarias en distintos espacios.

Festejo del Día del Niño en Godoy Cruz.

De esta manera, una gran cantidad de elencos y artistas locales saldrá a escena, para asegurar el entretenimiento del público con sus ocurrencias y creatividad. Al mismo tiempo, en la recorrida barrial habrá música, espectáculos, magia, payasos, acrobacias, chocolate para compartir y sorteos.

En primer lugar, la plaza departamental se prepara para vivir esta fecha tan especial con arte, diseño y color, del 13 al 15 de agosto. En la Feria del Juguete, más de 20 artesanos exponen juegos didácticos, títeres o decoración infantil, para anticiparse a comprar el regalo tan esperado de esta fecha.

image

El itinerario hacia la diversión en Godoy Cruz

  • Sonrisas por los barrios

Primero, la alegría y el asombro tendrán una parada obligada en los escenarios montados al aire libre. Por lo tanto, Circus Magenta, el Circo de Getulio, Tatan Circus, Compañía Contrapunto, el Mago Zimurk y Teatrocirco Paraguayasos, encenderán los festejos con sus innovadoras puestas.

Como resultado, destrezas físicas, experiencias de ilusionismo y alucinantes aventuras esperan a los vecinos. También podrán compartir el sabroso chocolate y espectaculares sorteos.

  • Powercon vuelve al Espacio Arizu

La exposición que fusiona lo mejor de la historieta, el manga y él animé regresa al Espacio Arizu. Los visitantes podrán participar de los juegos de mesa y Rol. También, concursos de dibujo y Cosplay por importantes premios en efectivo.

Además, las novedades incluyen combate medieval, soft combat y venta de merchandising. Igualmente, diferentes autores mendocinos brindarán charlas, a lo que se suman bloques de K-POP con los temas más escuchados.

  • El Parque Benegas recibe la Feria de Coleccionables

En las cercanías del Museo Ferroviario, este evento tendrá una edición especial, con distintos grupos de coleccionistas y expositores que van a mostrar sus preciados objetos. Del mismo modo, autos, motos, maquetas para armar, muñecos, estampillas, trenes, stickers y una amplia variedad de figuras llegarán a los stands para la compra y el trueque.

  • Juegos y encuentro: Mendonarte en Parque San Vicente

Este evento fue pensado especialmente para esta celebración. El domingo 17 será una tarde inolvidable, con juegos, animación y shows en vivo. En esta propuesta, los mimados de la casa van a recorrer estaciones lúdicas con temáticas específicas, como deportes, arte, música, creatividad y precisión.

Se solicita la donación de un juguete nuevo o usado en Godoy Cruz

A medida que participen, irán acumulando puntos para canjear por diferentes premios, en una dinámica que busca fomentar la participación activa y el disfrute por el Día del Niño.

Si bien la entrada es gratuita, se solicita la donación de un juguete nuevo o usado en buen estado, que será parte de una colecta dirigida a merenderos y otros espacios comunitarios de Godoy Cruz.

image

Día del Niño: una agenda para festejar en familia en Godoy Cruz

  • miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de agosto. 10 a 20H. Feria del juguete. Plaza departamental.
  • viernes 15 de agosto.

15.00 horas. Plaza Nuestra Señora de los Milagros (frente a B° Los Barrancos). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: El circo de Getulio, Circus Magenta.

15.00 horas. Parque Las Hormigas (B° ATSA). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: Circus Magenta, El circo de Getulio.

  • sábado 16 de agosto

14.30 horas. Parque Benegas. Feria de coleccionables con numerosos expositores.

15.00 horas. Plaza del B° COVIMET (Juan F. Terrada). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: Compañía Contrapunto, Tatan Circus.

  • 17 de agosto

15.00 horas. Parque San Vicente. (Av. Ing. Cipolletti). Mendonarte (Donación de un juguete en buen estado). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: Mago Zimurk, Teatrocirco Paraguayasos.

15.30 horas. Espacio Arizu (1322). Powercon. Concurso de dibujo y Cosplay para distintas edades. Sorteos. Merchandising. K-pop.

Temas
