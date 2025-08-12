Godoy Cruz celebra el Día del Niño con cinco días de shows, ferias y propuestas solidarias

Con entrada gratuita, Godoy Cruz ha preparado una agenda de espectáculos y propuestas solidarias para los más pequeños, en espacios culturales y distintos barrios. A partir del 13 y hasta el 17 de agosto, la cartelera espera a mendocinos y turistas para festejar días increíbles; en plazas, el Espacio Arizu y los parques Las Hormigas, Benegas y San Vicente .

De esta manera, una gran cantidad de elencos y artistas locales saldrá a escena, para asegurar el entretenimiento del público con sus ocurrencias y creatividad. Al mismo tiempo, en la recorrida barrial habrá música, espectáculos, magia, payasos, acrobacias, chocolate para compartir y sorteos.

En primer lugar, l a plaza departamental se prepara para vivir esta fecha tan especial con arte, diseño y color, del 13 al 15 de agosto. En la Feria del Juguete, más de 20 artesanos exponen juegos didácticos, títeres o decoración infantil, para anticiparse a comprar el regalo tan esperado de esta fecha.

Primero, la alegría y el asombro tendrán una parada obligada en los escenarios montados al aire libre. Por lo tanto, Circus Magenta, el Circo de Getulio, Tatan Circus, Compañía Contrapunto, el Mago Zimurk y Teatrocirco Paraguayasos, encenderán los festejos con sus innovadoras puestas.

Como resultado, destrezas físicas, experiencias de ilusionismo y alucinantes aventuras esperan a los vecinos. También podrán compartir el sabroso chocolate y espectaculares sorteos.

Powercon vuelve al Espacio Arizu

La exposición que fusiona lo mejor de la historieta, el manga y él animé regresa al Espacio Arizu. Los visitantes podrán participar de los juegos de mesa y Rol. También, concursos de dibujo y Cosplay por importantes premios en efectivo.

Además, las novedades incluyen combate medieval, soft combat y venta de merchandising. Igualmente, diferentes autores mendocinos brindarán charlas, a lo que se suman bloques de K-POP con los temas más escuchados.

El Parque Benegas recibe la Feria de Coleccionables

En las cercanías del Museo Ferroviario, este evento tendrá una edición especial, con distintos grupos de coleccionistas y expositores que van a mostrar sus preciados objetos. Del mismo modo, autos, motos, maquetas para armar, muñecos, estampillas, trenes, stickers y una amplia variedad de figuras llegarán a los stands para la compra y el trueque.

Juegos y encuentro: Mendonarte en Parque San Vicente

Este evento fue pensado especialmente para esta celebración. El domingo 17 será una tarde inolvidable, con juegos, animación y shows en vivo. En esta propuesta, los mimados de la casa van a recorrer estaciones lúdicas con temáticas específicas, como deportes, arte, música, creatividad y precisión.

Se solicita la donación de un juguete nuevo o usado en Godoy Cruz

A medida que participen, irán acumulando puntos para canjear por diferentes premios, en una dinámica que busca fomentar la participación activa y el disfrute por el Día del Niño.

Si bien la entrada es gratuita, se solicita la donación de un juguete nuevo o usado en buen estado, que será parte de una colecta dirigida a merenderos y otros espacios comunitarios de Godoy Cruz.

miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de agosto . 10 a 20H. Feria del juguete. Plaza departamental.

. 10 a 20H. Feria del juguete. Plaza departamental. viernes 15 de agosto.

15.00 horas. Plaza Nuestra Señora de los Milagros (frente a B° Los Barrancos). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: El circo de Getulio, Circus Magenta.

15.00 horas. Parque Las Hormigas (B° ATSA). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: Circus Magenta, El circo de Getulio.

sábado 16 de agosto

14.30 horas. Parque Benegas. Feria de coleccionables con numerosos expositores.

15.00 horas. Plaza del B° COVIMET (Juan F. Terrada). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: Compañía Contrapunto, Tatan Circus.

17 de agosto

15.00 horas. Parque San Vicente. (Av. Ing. Cipolletti). Mendonarte (Donación de un juguete en buen estado). Sorteos. Chocolate. Espectáculos: Mago Zimurk, Teatrocirco Paraguayasos.

15.30 horas. Espacio Arizu (1322). Powercon. Concurso de dibujo y Cosplay para distintas edades. Sorteos. Merchandising. K-pop.