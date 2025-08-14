Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel

Vanesa Parolo, la mujer condenada por el homicidio de su pareja en Godoy Cruz.

Tras un juicio abreviado realizado hoy en el Polo Judicial Penal, la mujer que en diciembre del 2023 mató a puñaladas a su pareja en Godoy Cruz , fue condenada a 10 años de cárcel al existir algunos motivos de atenuación, entre ellos, casos de violencia de género.

Parolo arriesgaba una condena mayor pero decidió confesar su autoría en el homicidio, demostró que era víctima de violencia de género y tras un juicio abreviado accedió a una pena cercana al mínimo posible (8 años).

La audiencia en mención se realizó en la mañana de este jueves en el Polo Judicial Penal. Tras el acuerdo entre la fiscalía, representada por Fernando Guzzo (subrogó a Claudia Ríos, de licencia) y la defensoría oficial, se acordó la sentencia que firmó el juez Exequiel Crivelli.

homicidio crimen cientifica Científica en la escena del crimen, en el oeste de Godoy Cruz.

Para llegar a esta condena, bajo la calificación de “homicidio simple”, se tuvieron en cuenta distintas circunstancias de atenuación, entre ellas algunos casos de violencia de género con denuncias incluidas por parte de la ahora condenada.

En tanto que también se incorporó a la decisión el tipo de relación que tenía Parolo con Rocha, donde abundaban las drogas y alcohol, lo que generaba constantes hechos de violencia.

Justamente Parolo cuenta con varios antecedentes de este tipo. En su prontuario, Parolo tiene al menos cuatro acusaciones por delitos contra la propiedad y otros tantos por agresiones a distintas personas.

Entre todos los hechos, destaca uno, ocurrido en el 2008, cuando intentó matar a puñaladas a quien por esos días era su novio. Por el caso la mujer fue condenada por tentativa de homicidio.

Por todo esto, Parolo ha tenido varios ingresos a la penitenciaría. Ahora deberá cumplir la condena en su totalidad al ser reincidente.