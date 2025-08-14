Era víctima de violencia de género

Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel

La justicia condenó a una mujer por el homicidio de su pareja en Godoy Cruz. Fue tras un juicio abreviado realizado en el Polo Judicial Penal.

Vanesa Parolo, la mujer condenada por el homicidio de su pareja en Godoy Cruz.

Vanesa Parolo, la mujer condenada por el homicidio de su pareja en Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Tras un juicio abreviado realizado hoy en el Polo Judicial Penal, la mujer que en diciembre del 2023 mató a puñaladas a su pareja en Godoy Cruz, fue condenada a 10 años de cárcel al existir algunos motivos de atenuación, entre ellos, casos de violencia de género.

Parolo arriesgaba una condena mayor pero decidió confesar su autoría en el homicidio, demostró que era víctima de violencia de género y tras un juicio abreviado accedió a una pena cercana al mínimo posible (8 años).

Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel

La audiencia en mención se realizó en la mañana de este jueves en el Polo Judicial Penal. Tras el acuerdo entre la fiscalía, representada por Fernando Guzzo (subrogó a Claudia Ríos, de licencia) y la defensoría oficial, se acordó la sentencia que firmó el juez Exequiel Crivelli.

homicidio crimen cientifica
Científica en la escena del crimen, en el oeste de Godoy Cruz.

Científica en la escena del crimen, en el oeste de Godoy Cruz.

Para llegar a esta condena, bajo la calificación de “homicidio simple”, se tuvieron en cuenta distintas circunstancias de atenuación, entre ellas algunos casos de violencia de género con denuncias incluidas por parte de la ahora condenada.

En tanto que también se incorporó a la decisión el tipo de relación que tenía Parolo con Rocha, donde abundaban las drogas y alcohol, lo que generaba constantes hechos de violencia.

Justamente Parolo cuenta con varios antecedentes de este tipo. En su prontuario, Parolo tiene al menos cuatro acusaciones por delitos contra la propiedad y otros tantos por agresiones a distintas personas.

Entre todos los hechos, destaca uno, ocurrido en el 2008, cuando intentó matar a puñaladas a quien por esos días era su novio. Por el caso la mujer fue condenada por tentativa de homicidio.

Por todo esto, Parolo ha tenido varios ingresos a la penitenciaría. Ahora deberá cumplir la condena en su totalidad al ser reincidente.

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Vacunarse contra la fiebre amarilla ya no será gratis.
Inmunización

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita y el impacto se siente en la provincia de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario video
Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Por Carla Canizzaro
Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Por Natalia Mantineo