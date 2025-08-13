Pilar Sordo llega a Godoy Cruz y San Rafael para hablar del amor propio y bienestar emocional

La psicóloga y escritora Pilar Sordo desembarca en Mendoza con su conferencia “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, una invitación a reflexionar sobre la importancia del lenguaje interno y su impacto en la autoestima, las relaciones y el bienestar emocional.

La cita en Mendoza será el 20 de agosto a las 18 y 21 horas en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. En San Rafael, la conferencia se realizará el 21 de agosto a las 21 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. La gira, que también incluye otras ciudades del país, busca ofrecer herramientas prácticas para mejorar el diálogo interno y fortalecer el amor propio.

Pilar Sordo es conocida por su estilo cercano y profundo, capaz de conectar con el público y motivar cambios reales en la manera de relacionarse con uno mismo y con los demás. Su propuesta combina reflexiones, ejercicios prácticos y estrategias para construir un bienestar emocional más sólido.

Pilar además colabora en programas de radio y televisión y es columnista en diferentes medios escritos y portales de Internet. Es creadora y directora de la Fundación Cancervida. Fue elegida una de las cien mujeres líderes de Chile en los años 2006, 2007, 2010 y 2013. Fue destacada con el premio Atrevidas 2010 en la Argentina. Tiene exitosas publicaciones, entre las que destacan ¡Viva la diferencia! (2005), Con el Coco en el diván (2007), No quiero crecer (2009), Lecciones de seducción (2010) y Bienvenido dolor (2012).

Autoestima y bienestar emocional

Durante su presentación, Sordo abordará conceptos como el poder de las palabras y cómo el lenguaje interno moldea la realidad. También hablará sobre la relación entre autoestima y bienestar emocional, y cómo transformar pensamientos autocríticos en afirmaciones empoderadoras.

Otros ejes de la charla serán la importancia del amor propio, la construcción de una autoestima saludable a través del lenguaje y el impacto de nuestras palabras en las relaciones interpersonales. Además, se presentarán herramientas prácticas para mejorar el diálogo interno y fortalecer vínculos.

Entradas para ver a Pilar Sordo

Las entradas se consiguen en a través de entradaweb, donde también se puede acceder a más información sobre el evento.