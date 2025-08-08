Verdades y Consecuencias: llega a Godoy Cruz la comedia que reflexiona sobre la familia

Verdades y consecuencias: la comedia que desnuda mentiras y reflexiona sobre la familia

Por Erika García







Llega a Godoy Cruz una obra de teatro que habla sobre la repentina e inexplicable partida de un miembro de la familia desatando un desorden que, de a poco, muestra que en esta casa nada era tan perfecto como parecía. Se llama "Verdades y Consecuencias".

"Subirme a la dirección de esta obra fue un desafío, pero lo afronté con mucho entusiasmo", comparte Matías Montiel, director y productor de Verdades y Consecuencias. La obra, que surgió del trabajo del elenco de Habitar la Escena, toca temáticas como la familia, las mentiras y la muerte, siempre con un tono cómico. Montiel, quien también forma parte de la productora independiente Hormiguero Teatro, está al mando de esta nueva temporada, que promete una propuesta fresca y dinámica.

La música como protagonista en la obra Con una banda sonora de Rock Nacional que acompaña cada momento, Verdades y Consecuencias se convierte en una experiencia emocionalmente rica para el público mendocino. La música, profundamente arraigada a la cultura nacional, conecta con el público, llevando sus emociones a través de canciones que despiertan recuerdos y reflexiones sobre las propias vivencias. La obra de teatro no solo busca hacer reír, sino también invitar a una reflexión sobre la sinceridad y las relaciones personales.

feed verdades Un enredo familiar con mucho humor La trama se desarrolla en torno a la inesperada muerte de un miembro de la familia, lo que desata un caos donde las mentiras y los secretos salen a la luz. ¿Realmente conocemos a las personas que nos rodean? ¿Qué tan sinceros somos? Con enredos y revelaciones, los personajes intentan mantener la calma, pero el caos crece mientras tratan de lidiar con sus propios secretos. La obra, que promete humor y emoción, busca que el público se cuestione cómo nos relacionamos con los demás.

Verdades y Consecuencias se presenta este viernes 15 de agosto en el Auditorio Manuel Belgrano de la Mediateca de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.