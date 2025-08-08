invitación

Verdades y Consecuencias: llega a Godoy Cruz la comedia que reflexiona sobre la familia

Verdades y Consecuencias toca temas como la familia, mentiras y la muerte. La obra de teatro se presenta en el Auditorio Manuel Belgrano, Godoy Cruz.

Verdades y consecuencias: la comedia que desnuda mentiras y reflexiona sobre la familia

Verdades y consecuencias: la comedia que desnuda mentiras y reflexiona sobre la familia

 Por Erika García

Llega a Godoy Cruz una obra de teatro que habla sobre la repentina e inexplicable partida de un miembro de la familia desatando un desorden que, de a poco, muestra que en esta casa nada era tan perfecto como parecía. Se llama "Verdades y Consecuencias".

"Subirme a la dirección de esta obra fue un desafío, pero lo afronté con mucho entusiasmo", comparte Matías Montiel, director y productor de Verdades y Consecuencias. La obra, que surgió del trabajo del elenco de Habitar la Escena, toca temáticas como la familia, las mentiras y la muerte, siempre con un tono cómico. Montiel, quien también forma parte de la productora independiente Hormiguero Teatro, está al mando de esta nueva temporada, que promete una propuesta fresca y dinámica.

Lee además
Simulacro de sismo en Godoy Cruz
Parte del cronograma provincial

Godoy Cruz se suma a los simulacros provinciales de sismo con fuerte compromiso preventivo
Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

La música como protagonista en la obra

Con una banda sonora de Rock Nacional que acompaña cada momento, Verdades y Consecuencias se convierte en una experiencia emocionalmente rica para el público mendocino. La música, profundamente arraigada a la cultura nacional, conecta con el público, llevando sus emociones a través de canciones que despiertan recuerdos y reflexiones sobre las propias vivencias. La obra de teatro no solo busca hacer reír, sino también invitar a una reflexión sobre la sinceridad y las relaciones personales.

feed verdades

Un enredo familiar con mucho humor

La trama se desarrolla en torno a la inesperada muerte de un miembro de la familia, lo que desata un caos donde las mentiras y los secretos salen a la luz. ¿Realmente conocemos a las personas que nos rodean? ¿Qué tan sinceros somos? Con enredos y revelaciones, los personajes intentan mantener la calma, pero el caos crece mientras tratan de lidiar con sus propios secretos. La obra, que promete humor y emoción, busca que el público se cuestione cómo nos relacionamos con los demás.

Verdades y Consecuencias se presenta este viernes 15 de agosto en el Auditorio Manuel Belgrano de la Mediateca de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.

Temas
Seguí leyendo

La magia del cine en vivo: llega al Teatro Plaza "Hans Zimmer Sinfónico – Segunda Parte"

Godoy Cruz transforma el oeste: avanza la remodelación de calle Juncal

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Más luz, más control: Godoy Cruz instala sensores en luminarias para prevenir el vandalismo

Seguirá preso el acusado de matar en Godoy Cruz y sacar un préstamo al nombre de la víctima

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Godoy Cruz: operativo de seguridad y orden por la celebración de San Cayetano

LO QUE SE LEE AHORA
Sin dudas, la peor batalla en La Voz Argentina: imaginate que ni el jurado pudo rescatar algo video
Mala noche

Sin dudas, la peor batalla en La Voz Argentina: imaginate que ni el jurado pudo rescatar algo

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo este lunes de abril en Mendoza.
Tiempo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el tiempo durante la primavera en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Por Natalia Mantineo
De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

Por Cecilia Zabala
Jimena Latorre: La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad
Finalizó el encuentro

Jimena Latorre: "La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad"

Por Sitio Andino Economía