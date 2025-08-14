Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este jueves 14 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.
El pronóstico del tiempo para alta montaña este jueves cielo despejado durante toda la jornada. Las temperaturas en las localidades cordilleranas serán de -3º en Uspallata, -7° en Punta de Vacas, -11º en Puente del Inca y -12° en Las Cuevas.
Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores, hoy miércoles 7 de agosto.
Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores