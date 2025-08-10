Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 10 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé si el Paso Los Libertadores abre este domingo 10 de agosto

Conocé si el Paso Los Libertadores abre este domingo 10 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este domingo 10 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este sábado indica tiempo bueno y cielo despejado hasta las 13. Luego, nubosidad variable. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas actuales en las localidades cordilleranas son de -4º en Uspallata, -8° en Punta de Vacas, -11º en Puente del Inca y -13° en Las Cuevas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 9 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 9 de agosto
Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de agosto

Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Paso Internacional Los Libertadores 02.jpeg
El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este domingo 10 de agosto.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este domingo 10 de agosto.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 6 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 5 de agosto

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 4 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 3 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 2 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 1 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 9 de agosto
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 9 de agosto

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Beatriz Carrique, referente del maxi básquet femenino, celebra el triunfo nacional con el equipo +65 y reivindica el rol de la mujer en el deporte.  
polideportivo

Beatriz Carrique: la mujer que convirtió al básquet en una bandera de lucha

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Amelia tenía diez meses de edad cuando murió en un choque
A dos meses y medio del trágico hecho

Emotivo homenaje a la beba que murió en un accidente en Tunuyán en el día que hubiese cumplido un año

Te Puede Interesar

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Por Sitio Andino Policiales
El frente Fuerza Justicialista de Mendoza vota internas en cinco departamentos este domigo
Elecciones internas

El peronismo vota en cinco departamentos: listas y todo lo que hay que saber

Por Facundo La Rosa