Mendoza tiene la estación de YPF que más combustible vende en toda Argentina

Las estaciones de servicio de YPF elaboraron un análisis que ubica a la provincia de Mendoza en lo más alto del mapa energético: allí se encuentra el punto de mayor volumen de ventas de combustible del país. Se trata de la estación Chacón de Guerrero, ubicada sobre la Ruta Nacional 7, en Alto Verde, departamento de San Martín.

El dato no es menor: fue la estación que más combustible despachó entre las 1.700 bocas de expendio de la red en todo el país durante el último año, consolidándose como un nodo clave dentro del sistema logístico nacional.

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El liderazgo mendocino no se agota en ese punto. Otra estación de la provincia aparece en el ranking , esta vez en el quinto lugar: la ubicada en Luján de Cuyo, operada por Rumaos S.A.

La estación de YPF que más combustible vende en el país es la Chacon de Guerrero, ubicada en San Martín, Mendoza.

El listado se completa con estaciones de La Pampa, Neuquén y Río Negro, lo que deja en evidencia un patrón que se repite: los mayores volúmenes no están necesariamente en las ciudades más grandes.

Más logística que población: la clave del ranking

Al analizar la ubicación de las estaciones con mayor nivel de ventas dentro de la red de YPF, se observa una tendencia: el volumen de despacho está más ligado a la logística pesada y a la actividad económica que a la densidad poblacional.

Puntos como Alto Verde en Mendoza o Padre Buodo en La Pampa lideran el ranking por su ubicación en corredores estratégicos. En el caso mendocino, su cercanía a la Ruta 7 —parte del corredor bioceánico que conecta Buenos Aires con Chile— lo convierte en paso obligado del transporte de cargas vinculado al comercio exterior.

El peso de la energía y el “efecto Vaca Muerta”

Otro factor determinante es la actividad energética. En Añelo, por ejemplo, la demanda está impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, donde operan de forma constante camiones, maquinaria pesada y vehículos vinculados a la industria hidrocarburífera.

En ese contexto, el combustible deja de ser solo un insumo más y pasa a ser crítico para la producción, lo que explica los altos niveles de despacho en estaciones cercanas a estos polos.

1 de julio, naftas, aumentos, ypf, estacion de servicio.jpg El liderazgo de Mendoza en la venta de combustible corresponde a su ubicación estratégica. Foto: Yemel Fil

Las 10 estaciones de YPF con mayor venta de combustible

El ranking nacional se conforma de la siguiente manera:

Mendoza, Alto Verde – Chacón de Guerrero

La Pampa, Padre Buodo – Grupo Norte SRL

Neuquén – Neuquén Petro Oeste SRL

Neuquén, Añelo – Global Oil SRL

Mendoza, Luján de Cuyo – Rumaos S.A.

Chubut, Puerto Madryn – Zanet S.A.

Chubut, Trelew – Mica S.A.

Río Negro, Cinco Saltos – Servicio Cipolletti SRL

La Pampa, Catriló – Grupo Norte SRL

La Pampa, Santa Rosa – Grupo Norte SRL

En conjunto, el ranking confirma que las estaciones con mayor volumen de ventas no están donde hay más habitantes, sino donde circula la actividad económica.