13 de mayo de 2026
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Nuevo paro de la Asociación Bancaria este miércoles: cómo funcionarán los bancos y qué reclaman

El gremio advierte que el conflicto podría agravarse si no aparecen respuestas concretas. Qué reclaman y cómo funcionarán los bancos durante el paro.

Nuevo paro de la Asociación Bancaria este miércoles: cómo funcionarán los bancos y qué reclaman

Nuevo paro de la Asociación Bancaria este miércoles: cómo funcionarán los bancos y qué reclaman

 Por Soledad Maturano

Este miércoles los trabajadores bancarios llevarán adelante un nuevo paro en rechazo al cierre de 12 de las 21 tesorerías que tiene el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde el sector advierten que esta decisión dejaría a varias provincias sin funcionamiento en sus tesoros regionales y pondría en riesgo numerosos puestos de trabajo.

Desde la Asociación Bancaria señalaron que el cierre genera una fuerte preocupación, ya que el BCRA cumple un rol fundamental dentro del sistema financiero: es el encargado de abastecer de efectivo -billetes y monedas- a las distintas entidades bancarias que operan en el país y garantizar así la operatoria diaria.

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La medida de fuerza iniciará al mediodía.

La medida de fuerza iniciará al mediodía.

Además, el gremio manifestó su preocupación por los recortes y el riesgo de pérdida de puestos laborales para decenas de trabajadores. También remarcaron que, “pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener una posición intransigente”.

Cómo será la atención bancaria durante el paro de este 13 de mayo

La medida de fuerza comenzará al mediodía y se extenderá durante las últimas tres horas de actividad bancaria, hasta las 15. Sin embargo, varias operaciones podrán realizarse con normalidad:

  • Transferencias bancarias.
  • Home banking.
  • Pagos electrónicos.
  • Uso de billeteras virtuales.
  • Extracción de efectivo en comercios adheridos -como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos- mediante tarjeta de débito y DNI.

Banco Hipotecario: preocupación por cierres y despidos

La jornada de protesta también estará marcada por la preocupación que atraviesan distintas sucursales del Banco Hipotecario. En el comunicado, desde el gremio denunciaron “el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país”.

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Además, expresaron su rechazo a las desvinculaciones y a cualquier ajuste “que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”.

Por último, indicaron que se mantienen en estado de alerta en todo el país y advirtieron que profundizarán el plan de acción gremial si no aparecen soluciones “urgentes y concretas”.

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