13 de mayo de 2026
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Vino

En la Sitevinitech 2026, expertos analizaron la crisis del vino y las nuevas tendencias de consumo

Referentes de la vitivinicultura debatieron sobre la caída del consumo tradicional de vino y el avance de bebidas con menos alcohol.

En la Sitevinitech 2026, expertos analizaron la crisis del vino y las nuevas tendencias de consumo

En la Sitevinitech 2026, expertos analizaron la crisis del vino y las nuevas tendencias de consumo

Foto: Sitevinitech 2026
 Por Sofía Pons

La feria vitivinícola y agrícola Sitevinitech 2026 reunió a referentes en un panel de debate donde dialogaron acerca de las tendencias de consumo de vino y las nuevas búsquedas de la sociedad. El eje central fue la disminución de alcohol en las bebidas y qué debilidades tiene la industria de la vitivinicultura actualmente.

En el encuentro para analizar el estado del sector participaron: Walter Bressia, enólogo; Fernando Buscema, director ejecutivo del Catena Institute of Wine; Raymond Schefer, experto en Innovación de ADEN; y Sofía Pescarmona, de Bodega Lagarde.

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Los referentes de la vitivinicultura analizaron el contexto mundial alrededor del vino, mientras las tendencias de consumo cambian, los jóvenes eligen bebidas con menos graduación alcohólica y algunos especialistas indican que la industria atraviesa una crisis.

Sitevinitech 2026 panel de análisis vitivinicultura vino
El análisis sobre el consumo de vino fue el primer panel de debate de la Sitevinitech 2026.

El análisis sobre el consumo de vino fue el primer panel de debate de la Sitevinitech 2026.

Los aspectos a mejorar en la industria del vino

Los integrantes del panel coincidieron en que es necesario reforzar la comunicación alrededor del vino, que haya historias detrás de cada botella y acercarse más a los consumidores para conocer qué tipo de productos buscan.

Según indicaron, antes el consumo de vino era un hábito relacionado a la mesa familiar, se bebía en cantidad y como tradición. En cambio, ahora el consumo de vino es ocasional, a elección, mediante un relato, se percibe la calidad y se lo vincula con una experiencia.

Sitevinitech 2026 panel de análisis vitivinicultura vino Bodegas de Argentina Walter Brescia Fernando Buscema
Fernando Buscema y Walter Bressia.

Fernando Buscema y Walter Bressia.

Además, resaltaron que el sentido "premium" o de lujo al que se relacionó el vino tiene un límite. "Sin experiencia que justifique el precio, el consumidor no la sostiene".

"Creo que tenemos que ser creativos y siempre tenemos que entender qué busca el consumidor", expresó Pescarmona. La empresaria además comentó que el vino es una bebida que no convence fácilmente, y conlleva un proceso más lento para cautivar los paladares.

"Yo digo que a partir de los 25 años comprendés y te empieza a gustar la historia detrás del vino. Sin embargo, podemos tratar de atraer consumidores antes de esa edad con productos a base de vino o de uva", indicó.

Sitevinitech 2026 panel de análisis vitivinicultura vino Sofía Percarmona Bodega Lagarde
Sofía Pescarmona de Bodega Lagarde.

Sofía Pescarmona de Bodega Lagarde.

A su vez, los especialistas aclararon que ser innovadores es la tarea más compleja, dado que la creatividad es más sencilla de alcanzar, pero la tarea difícil es innovar de forma rentable. La clave está en hacer sentir único al consumidor, mediante productos pensados para sus necesidades.

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