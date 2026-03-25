Una casa en llamas y un incendio fatal en Junín: murió una pareja por inhalación de humo

Personal policial y bomberos intentaron reanimar a las víctimas tras sacarlas de la vivienda incendiada.

Por Celeste Funes







La jornada del miércoles comienza con una trágica noticia en el departamento de Junín. Dos personas murieron tras un incendio que se desató en una vivienda del barrio San Roque y que, pese a la rápida intervención de vecinos y servicios de emergencia, terminó con un desenlace fatal.

El hecho ocurrió cerca de las 04:45 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de fuego voraz en una casa ubicada en calle Joaquín V. González. Al llegar, personal de la Comisaría 19° constató el siniestro y solicitó de inmediato la presencia de Bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas que avanzaban sobre el inmueble.

Quiénes fueron las víctimas del incendio en una vivienda de Junín En el interior de la vivienda se encontraban dos personas, identificadas como Marcos Segundo Ríos Lencinas (80) y Ramona Raquel Maure (60). Según se informó, tanto efectivos policiales como vecinos lograron rescatarlos y se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar. Sin embargo, minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de ambos.

junin Así quedó la vivienda de Junín tras el trágico incendio. De acuerdo con los primeros informes, la causa de muerte fue un síndrome inhalatorio por monóxido de carbono. Además, el incendio provocó daños estructurales severos en la vivienda. Las llamas destruyeron por completo sectores como el living y la cocina-comedor, mientras que otras áreas, como las habitaciones y el baño, resultaron parcialmente afectadas.

La magnitud del fuego obligó a un despliegue conjunto entre dotaciones de Bomberos de Junín y Bomberos de Rivadavia, quienes lograron sofocar el foco ígneo tras varios minutos de trabajo. En el lugar también intervino personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, que llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar el origen del incendio y reconstruir la secuencia de los hechos. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que continuará con la investigación.