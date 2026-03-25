25 de marzo de 2026
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Robo

Millonario robo en una casa de Maipú: no hay detenidos

Un grupo de delincuentes irrumpió en una casa de Maipú y perpetró un robo millonario. No hay detenidos.

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 71 años denunció un robo millonario de su casa de Maipú, cuando abandonó el hogar por algunas horas y al regresar, advirtió que delincuentes habían irrumpido en el lugar para sustraer unos 30.000 dólares, $800.000 en efectivo y otros objetos de valor.

Según fuentes policiales, el robo ocurrió entre las 19.30 y 23 de este martes en una casa de calle Manuel Lemos, en Maipú.

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La víctima, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, denunció que los ladrones forzaron una claraboya para ingresar en la casa, posiblemente, sabiendo que no había moradores en el hogar.

Millonario robo en una casa de Maipú: no hay detenidos

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el damnificado aseguró que abandonó su casa cerca de las 19.30.

Al regresar, cerca de las 23, advirtió que toda su casa estaba “revuelta”, con claros indicios de que un grupo de ladrones había irrumpido en el lugar.

Casi al mismo tiempo, confirmó el faltante de 30.000 dólares, unos $800.000 en efectivo, prendas de vestir y objetos de valor, entre otros.

Tras la denuncia, trabajó en la escena personal de investigaciones, robos y hurtos y efectivos de la Comisaría Décima de Maipú.

Por el momento no hay detenidos, en tanto que los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del robo.

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