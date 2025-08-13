Cornejo sobre el Paso a Chile: "Queremos lograr avances pequeños, reales y sostenidos para reducir demoras"

Cornejo sobre el Paso a Chile: "Queremos lograr avances pequeños, reales y sostenidos en el tiempo para reducir las demoras"

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo participó de la XXXIX Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor junto con autoridades del país vecino para coordinar tareas conjuntas para mejorar los servicios y la infraestructura del camino a Chile .

El encuentro se desarrolló en Concón , en el país vecino, donde se retomaron las actividades que habían quedado suspendidas desde 2019. Cornejo pidió hechos concretos para avanzar en mejoras de los servicios migratorios, aduaneros y de transporte , fundamentales para el desarrollo económico y turístico entre ambos países.

También participó el embajador argentino en Chile , Jorge Marcelo Faurié, y el director de Límites y Fronteras Internacionales de nuestro país, Santiago Villalba. Las autoridades chilenas presentes fueron el director Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (DIFROL), Pedro Pablo Silva; el embajador de Chile en la Argentina , José Antonio Viera-Gallo; el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza , José María Videla Sáenz.

Estamos participando de la reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor, con la firme convicción de avanzar en mejoras concretas. Aunque la Provincia no tiene competencia directa sobre las rutas nacionales, tenemos voluntad política para hacer todo lo que nos… pic.twitter.com/MowVyE8zbI

Faurié reveló que en 2024, más de 2 millones de turistas argentinos visitaron Chile , de los cuales alrededor del 55% ingresó por el Cristo Redentor . “Cada turista gasta, en promedio, 650 dólares. Esto implica un movimiento superior a los 1.300 millones de dólares solo en turismo. Es una cifra comparable con nuestro comercio vitivinícola ”, remarcó.

En busca de mejora en el camino a Chile

El alcalde de Concón agradeció la presencia de las autoridades argentinas y expresó: "Queremos replicar buenas intenciones y proyectos concretos. Este comité debe ser una verdadera herramienta de desarrollo conjunto".

Por su parte, Cornejo resaltó la importancia del encuentro y los resultados que debe dar para que sea de utilidad. "La continuidad y el compromiso político no alcanzan si no se ven resultados concretos que mejoren la vida de las personas. Durante años impulsé este Comité como senador nacional porque sinceramente me parecía frustrante participar sin ver avances sustantivos. Pero hoy, con una actitud diferente por parte del gobierno nacional, creemos que es momento de retomar esta instancia y hacerla efectiva", manifestó.

A su vez, explicó las limitaciones que tienen los gobiernos provinciales frente a las rutas nacionales que debe gestionar y mantener el Ejecutivo a cargo de Javier Milei. “No se trata de pensar en grandes obras que se anuncian y no se concretan. Prefiero avances pequeños, pero reales, todos los años", indicó.

Alfredo Cornejo Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor Chile Cornejo resaltó la importancia del encuentro para mejorar el paso a Chile. Gobierno de Mendoza

El gobernador mendocino manifestó su intención de que la reunión no quede en un simple encuentro, sino que se transforme en cambios para la comunidad. "Si este Comité funciona para que haya menos filas, más turismo, más comercio, más inversiones y más empleo, entonces nos tendrá trabajando todos los años. Pero si volvemos a juntar funcionarios solo para repetir buenas intenciones, no vale la pena. Hagamos que cada encuentro deje una huella real", dijo.

Silva anunció la implementación progresiva del Sistema Migratorio Simplificado, actualmente en marcha, y la próxima puesta en funcionamiento de un sistema aduanero similar. “Celebro el trabajo de todas las instituciones involucradas, que han avanzado mucho pese a las dificultades. El objetivo debe ser facilitar la vida de las personas que cruzan la frontera cada día”, sostuvo.

Viera-Gallo pidió avanzar no solo en mejoras en el Paso Cristo Redentor, sino también en proyectos estratégicos como el Paso de Agua Negra (San Juan) y la reactivación del Ente Binacional para el túnel Las Leñas.

Como cierre, anunció una iniciativa de impacto tecnológico regional y señaló que “en 2026 entrará en funcionamiento el cable submarino que unirá Chile con Asia a través de Australia. El objetivo es que ese cable llegue a Argentina y conecte a todo el Mercosur. Esto permitirá más conectividad, no solo terrestre o aérea, sino también digital”.

El encuentro finalizó con el compromiso de avanzar con la implementación definitiva del sistema migratorio y aduanero simplificado, profundizar el trabajo en infraestructura de frontera, y dar continuidad a las sesiones anuales del Comité. Las próximas jornadas se realizarán en Valparaíso y San Juan de Honor, en la Universidad Católica.