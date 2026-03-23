Dólares "identificados": la brecha que expone el problema central de la economía argentina

Hay frases que, por su ambigüedad, terminan diciendo más de lo que intentan ocultar. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo , repite en sus presentaciones ante empresarios e inversores que los dólares que necesita el programa económico ya están “identificados”, no aporta certidumbre; por el contrario, expone casi sin proponérselo el núcleo del problema argentino .

No hace falta recurrir a la RAE para advertir que identificar no es lo mismo que disponer . En esa diferencia se concentra la tensión que señalan los mercados : la brecha entre los recursos potenciales y su disponibilidad efectiva .

Las cifras que rodean ese diagnóstico son elocuentes. Según estimaciones del Banco Central , presentadas por su vicepresidente Vladimir Werning sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional , los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de 250.000 millones de dólares . El dato no solo corrige ampliamente los cálculos previos del propio oficialismo, sino que ubica al país en una posición singular a nivel global: segundo en términos absolutos, solo detrás de Rusia , y primero en términos per cápita, con unos 5.400 dólares por habitante .

Los dólares “en el colchón”, lejos de ser una anomalía cultural, responden a una lógica económica consistente . Como ha señalado el economista Nery Persichini , la dolarización y la salida del sistema son respuestas racionales de los agentes frente a una historia marcada por crisis recurrentes . Hiperinflaciones , devaluaciones abruptas , defaults y episodios de confiscación de ahorros han erosionado la confianza en las instituciones financieras . En ese contexto, el “colchón” no es una excentricidad: es un mecanismo de preservación de valor .

caputo1 Luis Caputo en su última presentación en Mendoza. El reclamo para que los argentinos saquen los dólares siempre están presentes. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Un programa sostenido por flujos transitorios

La estrategia del gobierno de Javier Milei para revertir esta dinámica se apoya en incentivos orientados a reconstruir la confianza. La llamada “Inocencia Fiscal” busca ofrecer garantías a los ahorristas para que reingresen sus dólares al circuito formal, sin temor a contingencias tributarias futuras ni a cuestionamientos sobre su origen. Sin embargo, la respuesta del mercado ha sido, hasta ahora, moderada. La credibilidad no se decreta, y menos aún en economías con memoria inflacionaria.

En paralelo, el programa económico enfrenta restricciones concretas. Los vencimientos de deuda imponen a Milei y Caputo una exigencia creciente: unos 15.000 millones de dólares hasta fin de año y cerca de 28.000 millones en 2027. Con un riesgo país por encima de los 600 puntos, el acceso al crédito voluntario permanece prácticamente cerrado. Ese es el escenario en el cual el Gobierno explora alternativas de financiamiento bilateral, con negociaciones que incluirían a Italia e Israel, aunque sin confirmaciones oficiales que permitan anclar expectativas.

La estabilidad cambiaria observada en los últimos meses tampoco responde a un fortalecimiento estructural. Desde fines de 2025, empresas y provincias argentinas han colocado más de 10.500 millones de dólares en los mercados internacionales. Ese flujo de endeudamiento privado ha contribuido a sostener la oferta de divisas y a moderar la cotización del tipo de cambio. Sin embargo, se trata de un fenómeno transitorio: cuando esas fuentes se agotan, el equilibrio que sostienen tiende a diluirse.

El funcionamiento del Banco Central refuerza esta lectura. La entidad interviene en el mercado comprando divisas, pero esos recursos se transfieren al Tesoro para afrontar compromisos de deuda. El resultado es un circuito que permite cumplir con obligaciones inmediatas, pero que no se traduce en una acumulación genuina de reservas. En términos operativos, el esquema funciona como un puente que no resuelve la restricción externa.

El frente externo: menos dólares, más costos

A estas limitaciones financieras se suman factores del escenario internacional. La evolución de los precios de los commodities introduce un elemento adicional de incertidumbre. La soja, principal fuente de divisas del país, ha registrado una caída significativa en su cotización, pasando de niveles cercanos a los 450 dólares por tonelada a valores por debajo de los 380. Esta baja impacta directamente en los ingresos del sector agroexportador.

Al mismo tiempo, los costos de producción han aumentado. El precio de la urea, insumo clave para la actividad agrícola, se ha incrementado de manera sustancial como consecuencia de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La combinación de menores precios y mayores costos comprime los márgenes de los productores y altera los incentivos a la liquidación. En ese contexto, la retención de granos aparece como una respuesta defensiva, con impacto directo sobre la oferta de divisas.

El sector energético agrega otra capa de complejidad. El aumento en los precios del gas natural licuado, impulsado por conflictos internacionales, eleva las necesidades de importación en un contexto de alta demanda estacional. Este factor no solo presiona sobre las reservas, sino que también reduce el margen de maniobra en materia tarifaria, en un escenario social ya tensionado por los ajustes previos.

El factor Fondo y la cuestión de la credibilidad

La relación con el Fondo Monetario Internacional constituye otro eje crítico. La postergación de la revisión del programa y la eventual necesidad de un “waiver” reflejan las dificultades para cumplir con las metas de acumulación de reservas. El desvío estimado, cercano a los 6.000 millones de dólares, pone en evidencia la fragilidad del esquema actual.

En este contexto, la economía argentina enfrenta una paradoja persistente. Por un lado, dispone de un volumen considerable de ahorro privado en moneda extranjera. Por otro, carece de los dólares necesarios para sostener su funcionamiento y cumplir con sus compromisos. La distancia entre ambos planos no es técnica, sino institucional.

La afirmación de que los dólares están “identificados” sintetiza, en última instancia, esa brecha. Los recursos existen, pero permanecen fuera del alcance del sistema formal. Convertir ese stock en flujo requiere algo más que incentivos fiscales o ingeniería financiera: exige reconstruir la confianza, un activo intangible cuya acumulación demanda tiempo, consistencia y previsibilidad.

Sin ese componente, el programa económico se asienta sobre bases frágiles. La Argentina no enfrenta un problema de escasez absoluta de divisas, sino de credibilidad. Y mientras esa condición no se revierta, los dólares seguirán donde siempre estuvieron: “identificados” en las estadísticas, pero ausentes en la economía real.