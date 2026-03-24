24 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día de la Memoria: por qué la nieta mendocina aceptó protagonizar el video del Gobierno Nacional

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la nieta 127, Miriam Fernández, busca reivindicar su historia y pide "memoria sin omisiones".

Día de la Memoria: por qué la nieta mendocina aceptó protagonizar el video del Gobierno Nacional.

Día de la Memoria: por qué la nieta mendocina aceptó protagonizar el video del Gobierno Nacional.

Este martes, su rostro y su voz recorrieron el país a través de un video institucional del Gobierno Nacional, donde se presentó no como una cifra estadística, sino como una mujer que reclama el derecho a la "historia completa".

Lee además
Actos conmemorativos en el Día de la Memoria en San Rafael.

Fuerte mensaje en San Rafael: "Que digan dónde están"
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, en Córdoba. video

A casi 50 años del golpe, encuentran restos de un joven sanrafaelino secuestrado en 1977
miriam
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Miriam, aferrada a los recuerdos de su pasado.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Miriam, aferrada a los recuerdos de su pasado.

Día de la Memoria: ¿por qué aceptó protagonizar este mensaje?

Es una pregunta recurrente y la respuesta de Miriam es clara: "buscaba visibilizar una realidad que ha sido ignorada en el relato oficial de las últimas décadas".

Su participación no responde a una bandera partidaria, sino a la necesidad de reivindicar su identidad autopercibida y el amor de su familia de crianza, a quienes defiende por encima de cualquier etiqueta judicial.

"Acepté porque creo que una sociedad no puede avanzar si no se cuenta la realidad", confesó Miriam en diálogo con Sitio Andino. Para ella, formar parte del video oficial fue la oportunidad de mostrar que existe "un lado y el otro" de la historia, y que su caso -el de la nieta 127- no encaja en los moldes tradicionales de los organismos de Derechos Humanos.

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

El alivio de la verdad y el escudo del silencio

Durante años, Miriam protegió su origen como un tesoro frágil. Aunque sus padres de crianza le revelaron lo que sabían en su adolescencia, ella eligió no indagar por una lealtad absoluta hacia ellos. "Yo elegí quedarme con esa familia que me crió y que me dio contención y amor", relató conmovida.

Cuando la justicia y la genética llamaron a su puerta en 2017, el sentimiento fue agridulce. Sintió el alivio de no tener que ocultar más su historia, pero también la tristeza de ver cómo la sociedad intentaba imponerle términos como "genocida" o "apropiador" para referirse a quienes ella considera sus padres. "Para mí siempre fueron y serán mis padres", afirma de forma tajante.

miriam fernández y su familia
Miriam, junto a sus padres y hermanos.

Miriam, junto a sus padres y hermanos.

Un "combo explosivo" entre genética y crianza

La nieta 127 no reniega de sus padres biológicos, María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, a quienes les agradece la genética heredada. Sin embargo, define su identidad como una construcción compartida: "Soy un 50% mi genética y un 50% mi crianza. Hicieron un combo bastante explosivo que me convirtió en la persona que soy hoy".

Su paso por el video institucional busca, precisamente, romper con la polarización. Asegura conocer el sufrimiento de las familias de las fuerzas perseguidas y también el dolor de quienes buscaron durante décadas a sus seres queridos. Por eso, elige un lugar de neutralidad: "No comparto ideologías, pero respeto sus formas. Yo quiero la historia verdadera para que nos ayude a sanar".

nieta 127 restituida

El homenaje a Iris, su madre de crianza

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió al mencionar a Iris, la mujer que la recibió en sus brazos y que falleció hace unos años. "Si hay una víctima en toda esta historia fue ella", sentenció Miriam. "Sin muchas opciones, decidió criar a una bebé y darle todo el amor del mundo. Jamás hubo disticiones con mis hermanos".

Ese vínculo fue el motor para enfrentar una batalla judicial de seis años con el fin de mantener su nombre y su identidad. "Fue una lucha larga para decir: 'Bueno, yo soy esta persona, yo soy Miriam Fernández y elijo ser Miriam Fernández'".

miriam y su mamá iris
Miriam junto a Iris, su madre de crianza, a la que la honra día y noche.

Miriam junto a Iris, su madre de crianza, a la que la honra día y noche.

Hoy, Miriam no es solo un testimonio en un video oficial; es una mujer que, tras conocer la oscuridad de su origen, ha decidido encender una luz propia basada en el agradecimiento y el perdón, convencida de que la verdad -sin recortes- es el único camino para que Argentina logre, finalmente, cerrar sus heridas.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mendoza | En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la mendocina Miriam Fernández decidió protagonizar el video del Gobierno Nacional con un mensaje claro: “memoria sin omisiones”. @natymantineo Su participación, explica, no responde a una postura partidaria, sino a la necesidad de visibilizar su historia completa, marcada tanto por su origen biológico como por el amor de su familia de crianza. “Una sociedad no puede avanzar si no se cuenta la realidad”, sostuvo, al remarcar que su caso no encaja en los relatos tradicionales y que busca aportar una mirada que invite a reflexionar. Miriam define su identidad como una construcción compartida: genética y crianza, y elige un mensaje que apunte a sanar desde la verdad, sin negar ninguna parte de su historia. Mirá el video completo en sitioandino.com #DíaDeLaMemoriaLaVerdadYLaJusticia #Historia #Sociedad"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Polémico video oficial por el golpe del 76: qué muestra

Memoria y relatos: presentan una obra marcada por la historia argentina

Mendoza: vigilia, marcha y fuerte agenda por el Día de la Memoria

24 de marzo: el día que inició una de las etapas más oscuras del país

A 50 años del Golpe, la nieta mendocina pide "verdad para sanar"

24 de marzo: organismos de derechos humanos convocan a marchar

Un muro, cientos de mensajes: el gesto de alumnos de Bowen por la memoria. verdad y justicia

Así será la vigilia que se realizará este lunes en Mendoza por el Día de la Memoria

LO QUE SE LEE AHORA
El camino hacia una posible canonización comenzó de manera inesperada video

Video: la conmovedora historia de Ezequiel, el adolescente mendocino que podría ser santo

Las Más Leídas

Los dólares están... pero no están: la frase de Caputo que revela todo

Los dólares están... pero no están: la frase de Caputo que revela todo

El camino hacia una posible canonización comenzó de manera inesperada video

Video: la conmovedora historia de Ezequiel, el adolescente mendocino que podría ser santo

El hombre prendió fuego prendas de vestir en una churrasquera y luego las arrojó hacia el interior de la vivienda

Un estremecedor caso de violencia de género terminó con una casa destruida y ahora necesitan ayuda para salir adelante

Aumento de combustible en la provincia de Mendoza.

Nafta más cara: así quedaron los precios tras el nuevo aumento

Milei benefició a Cornejo con el último reparto de ATN de Nación a las provincias.

Milei activó fondos discrecionales para aliados y Mendoza entró al podio: qué destino le dará al dinero