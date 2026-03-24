Quién era Ezequiel, el adolescente de Mendoza que podría ser declarado santo

La muerte de un hijo es una de las experiencias más devastadoras e incomprensibles. Sin embargo, para Raquel Arboy y Felipe Pérez Dellpiane , esa pérdida se transformó en un testimonio profundo de fe que hoy trasciende lo personal. En el centro de esa historia está Ezequiel , su hijo de 14 años , cuya vida y legado comenzaron a despertar una inesperada devoción en Mendoza .

"Lo último que hizo fue confesarse y comulgar, sin saber que moriría esa noche" , recordó su padre en diálogo con Noticiero Andino. A eso se suma un detalle que, para ellos, resulta importante: Ezequiel llevaba puesto el escapulario de la Virgen del Carmen , asociado en la tradición católica a la promesa de salvación.

Fue como si la Virgen nos hubiera dejado una carta diciéndonos: ‘Quédense tranquilos, se fue conmigo’ Fue como si la Virgen nos hubiera dejado una carta diciéndonos: ‘Quédense tranquilos, se fue conmigo’

La muerte del joven mendocino generó un impacto devastador en la familia. Felipe lo describe con crudeza: " Es como si un elefante te apoyara la pata en el pecho y te quitara el oxígeno" .

Embed - EZEQUIEL: EL MENDOCINO QUE PODRÍA SER DECLARADO SANTO

Sin embargo, aseguran que repetir una idea fue lo que les permitió atravesar ese momento: "Está en el cielo, está en el cielo, está en el cielo. Eso nos aliviaba".

Para ellos, esa convicción no solo fue consuelo personal, sino también el inicio de un proceso que, con los años, trascendió lo familiar.

Un adolescente que hoy inspira a otros

Ezequiel, cuentan sus padres, era un chico alegre, ingenioso, servicial y muy cercano a su familia. "No era un superdotado ni alguien extraordinario en lo humano. Donde brilló fue en el amor al prójimo", destacan.

También recuerdan su personalidad insistente y afectuosa: "Siempre conseguía lo que pedía", dicen entre sonrisas.

mendoza, ezequiel La muerte de un hijo es una de las experiencias más devastadoras e incomprensibles

Con el tiempo, comenzaron a notar que muchas personas rezaban pidiendo su intercesión. "Está ayudando a mucha gente a acercarse a Dios", aseguran.

El inicio inesperado de una causa de santidad

El camino hacia una posible canonización comenzó de manera inesperada. Hace unos siete años, durante un viaje a San Nicolás, una religiosa les sugirió iniciar la causa. "Nos tomó de las manos y nos dijo: ‘Prométanme que van a hablar con su obispo’", recuerda Raquel.

En ese momento no lo consideraron seriamente. Sin embargo, tiempo después, durante una misa en Mendoza, escucharon a un sacerdote mencionar que buscaba candidatos locales.

Nos miramos y dijimos: cumplamos la promesa, sin expectativas Nos miramos y dijimos: cumplamos la promesa, sin expectativas

Para su sorpresa, la propuesta avanzó. Actualmente, Ezequiel es uno de los 17 candidatos mendocinos en proceso, y uno de los cinco que cuentan con estampas autorizadas para la devoción privada, impulsado por su creciente "fama de santidad".

El mensaje que buscan transmitir

Más allá del proceso religioso, la familia insiste en que el centro de la historia no es Ezequiel en sí mismo, sino lo que representa.

La función de un santo no es ser admirado, sino acercar a otros a Dios La función de un santo no es ser admirado, sino acercar a otros a Dios

Y dejaron una reflexión final: "La gente con fe sufre, pero tiene esperanza. Los que no tienen fe, muchas veces quedan solo con el dolor".