Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de agosto

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este jueves 7 de agosto , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos . Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este jueves indica nubosidad variable y algo ventoso con precipitaciones/nevadas aisladas. Las temperaturas actuales en las localidades cordilleranas son de -2º en Uspallata, -7° en Punta de Vacas, -11º en Puente del Inca y -12° en Las Cuevas .

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 5 de agosto

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 6 de agosto

Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Cristo Redentor.jfif

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

Lado argentino (Uspallata): 19.

Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.