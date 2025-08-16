Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

El reactor más pesado de Argentina construido por IMPSA continúa su traslado en el segundo día del operativo con cortes de tránsito por la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Anunciada con anticipación y con cortes programados tanto en el transporte público como en el particular, la provincia de Mendoza vivió la primera etapa del traslado del reactor Titán, de 456 toneladas, fabricado por IMPSA. El operativo comenzó a las 5 de la mañana del viernes y finalizó tras siete horas de trabajo coordinado.

Segunda etapa del traslado del reactor de IMPSA: cómo será

En las primeras horas del viernes, un gran despliegue de seguridad vial y escoltas permitió trasladar el reactor más pesado del país, construido por IMPSA para YPF y con destino final en la refinería de Luján de Cuyo. Por su peso y dimensiones, el operativo exigió un traslado lento y la utilización de tres camiones. El recorrido partió de la planta de IMPSA en Godoy Cruz, continuó por la Ruta Nacional 40 y se detuvo en la lateral Sur de Boedo y Acceso Sur.

Ahora, en la segunda etapa programada para este sábado 16 de agosto a partir de las 8, los camiones retomarán la marcha desde Boedo, cruzarán el Río Mendoza y se estima que el trayecto concluirá entre calle Quintana y la estación Mercosur de YPF. Así lo confirmó Héctor Peppi, jefe de logística de TRANSAPELT, empresa a cargo de la maniobra.

Embed

El recorrido previsto comprende: Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría, hasta empalmar con la intersección de la Ruta Nacional 7 hacia el oeste.

Por qué la tercera y última etapa no finalizará el domingo

Aunque las autoridades informaron que no hubo incidentes durante la primera parte del trayecto, pero si la visita de personas curiosas, el reactor deberá esperar para alcanzar su destino final en Luján de Cuyo, ya que la última etapa no podrá realizarse el domingo como estaba previsto.

“En principio estaba programado que la última etapa fuera el domingo, pero vamos a tener que esperar hasta tanto tengamos los permisos para continuar el operativo”, explicó Peppi a Noticiero Andino.

De esta manera, mientras no se otorguen los permisos correspondientes de Vialidad Nacional, el cronograma del megaoperativo sufrirá un retraso y la finalización se reprogramará para el martes o miércoles de la próxima semana. La información también fue respladada por el comisario Claudio Machuca en diálogo con Radio Aconcagua.

Así es el recorrido completo del megaoperativo

Embed - Recorrido Reactor HDS IMPSA - Complejo Industrial Lujan de Cuyo

Cómo se construyó el reactor de IMPSA

El reactor de hidrodesulfuración es el más pesado fabricado en Argentina. La gigantesca estructura, que pesa 456 toneladas y mide 38 metros de longitud, fue diseñada y construida por IMPSA para la refinería de YPF en Luján de Cuyo.

Este ambicioso proyecto requirió la participación de más de 300 trabajadores mendocinos de 60 especialidades diferentes y la aplicación de soldaduras de última generación, algunas de las cuales se realizaron durante 12 días consecutivos a 220 °C. Además, el interior del reactor está recubierto con acero inoxidable estabilizado tipo 347, que le otorga resistencia frente a los fluidos de proceso y garantiza una vida útil mínima de 30 años.

Para poder construir el enorme reactor, IMPSA debió importar material forjado en 10 piezas que compró a una empresa de Italia, ya que en el país no se produce ese material de calidad nuclear. Ese reactor supone el ensamble de 10 virolas -abrazaderas de metal- en 5 tramos, más un cabezal que completa la enorme pieza.

15 de agosto, reactor IMPSA
El traslado del reactor de IMPSA llamó la atención de cientos de mendocinos.

El traslado del reactor de IMPSA llamó la atención de cientos de mendocinos.

Por qué hay que adecuar el combustible

La pieza, denominada HG-D-3501, fue elaborada bajo las estrictas normas internacionales ASME y API 934, cumpliendo con especificaciones técnicas de YPF. Su función principal es reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales globales.

El ex director de YPF -hoy senador provincial- Martín Kerchner, contaba que la firma de bandera nacional había previsto una inversión de 585 millones en 4 años con el claro objetivo de adecuar el combustible que se produce en la destilería de Luján a las normas mundiales de reducción de azufre. De esa manera podrá producir combustible “Euro 5”.

“En el 2030 no habrá mercados para quien no produzca ese combustible bajo en azufre. No hacerlo significaría que Argentina se quedase fuera de esos mercados y pese a tener petróleo, debería importar combustible por no cumplir con las exigencias mundiales”, advertía el ex integrante mendocino del directorio de YPF.

Justamente para cumplir esa meta, la firma contrató a IMPSA la construcción de 2 hornos de proceso que antes se compraban a Corea, la remodelación de otro horno que ya había hecho esa empresa metalmecánica con antelación y la construcción del enorme reactor que sirva para extraer el azufre. Esa maquinaria es hasta ahora la más grande que ha fabricado IMPSA en su largo historial en la metalmecánica.

Ese proyecto que se denomina YPF Next, supone que ese combustible tenga la condición denominada 10ppm, lo que se traduce en que tenga menos de 10 partes de azufre por millón.

