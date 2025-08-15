en vivo Histórico Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. Yemel Fil

Este viernes arrancó el traslado del reactor más pesado del país fabricado en Argentina por la empresa IMPSA.