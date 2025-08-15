en vivo Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo.

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo.

Yemel Fil

Este viernes arrancó el traslado del reactor más pesado del país fabricado en Argentina por la empresa IMPSA.

Por Sitio Andino Sociedad

Este viernes comenzó el traslado del reactor de IMPSA a YPF en un megaoperativo de seguridad que se extenderá por tres días. Por esto hay calles cortadas y el servicio del Metrotranvía se verá afectado por el traslado de este titán.

El desplazamiento de la pieza requiere de un importante procedimiento ya que pesa 456 toneladas y mide 38 metros de longitud, por lo que su movimiento se realizará durante varios días. La primera parte iniciará este viernes. "A partir de las 5, va a salir un carretón con un reactor desde la empresa, ubicada en la calle Rodríguez Peña. Va a finalizar aproximadamente a las 14 o 15", indicó Machuca.

La pieza, denominada HG-D-3501, fue elaborada bajo las estrictas normas internacionales ASME y API 934, cumpliendo con especificaciones técnicas de YPF. Su función principal es reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales globales.

Así se vive el traslado histórico del reactor de IMPSA

Los cortes de tránsito para trasladar el reactor comenzaron este viernes desde las 5 de la mañana donde se cortó totalmente la calle Rodríguez Peña para desviar por 9 de Julio y no se va a poder circular por la ruta 40.

Seguí minuto a minuto el traslado del enorme reactor

El traslado esta a cargo de Transapelt, empresa especializada en cargas sobredimensionadas del grupo IMPSA. El recorrido comenzó en la planta de IMPSA en Godoy Cruz, seguirá por la Ruta Nacional 40 y luego la Ruta Provincial 84, hasta llegar al ingreso de la refinería por el puesto 7.

Demoras en el tránsito a la altura de Juan José Paso por el traslado del reactor de IMPSA a YPF

Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

La empresa de infraestructura tecnológica mendocina, IMPSA, pone a punto un enorme reactor de hidrodesulfuzación que por estos días ocupa varias de las naves de la empresa. El desarrollo será clave para la producción y exportación de combustible que YPF pretende hacer el próximo año.

Cortes de calles y despliegue de vehículos, el operativo para trasladar al "titán"

Este viernes 15 de agosto comenzará el traslado del reactor más pesado del país construido por IMPSA para YPF. El comisario Claudio Machuca dio detalles del operativo que incluirá corte de calles y el despliegue de vehículos y motoristas. El "titán" será llevado hasta la refinería, en Luján de Cuyo.

