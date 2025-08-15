Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo.

Este viernes comenzó el traslado del reactor de IMPSA a YPF en un megaoperativo de seguridad que se extenderá por tres días. Por esto hay calles cortadas y el servicio del Metrotranvía se verá afectado por el traslado de este titán.
Así se vive el traslado histórico del reactor de IMPSA
Los cortes de tránsito para trasladar el reactor comenzaron este viernes desde las 5 de la mañana donde se cortó totalmente la calle Rodríguez Peña para desviar por 9 de Julio y no se va a poder circular por la ruta 40.