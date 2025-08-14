Cortes de calles y despliegue de vehículos, el operativo para trasladar al "titán" de IMPSA hacia YPF

El próximo viernes 15 de agosto comenzará el traslado del reactor más pesado del país construido por IMPSA para YPF . El comisario Claudio Machuca dio detalles del operativo que incluirá corte de calles y el despliegue de vehículos y motoristas. El "titán" será llevado hasta la refinería, en Luján de Cuyo .

El desplazamiento de la pieza requiere de un importante procedimiento ya que pesa 456 toneladas y mide 38 metros de longitud , por lo que su movimiento se realizará durante varios días. La primera parte iniciará este viernes. " A partir de las 5, va a salir un carretón con un reactor desde la empresa , ubicada en la calle Rodríguez Peña. Va a finalizar aproximadamente a las 14 o 15 ", indicó Machuca.

"Para dicho operativo se va a contar con personal de la Policía Vial y de los distintos municipios para realizar los cortes correspondientes . Van a estar afectados 12 motoristas y una camioneta . Como así también la gente de los municipios aportarán camionetas", explicó el comisario esta mañana.

En cuanto a los cortes de este viernes, comentó: "A partir de las 5 de la mañana va a estar cortada totalmente la calle Rodríguez Peña . Va a tener un desvío por calle 9 de julio y no se va a poder pasar por la ruta 40".

Al reactor lo movilizarán a una velocidad constante sin detenerse, pero mínima "para evitar que se entierre por el peso que tiene".

Dada la magnitud del reactor, el operativo se realizará en tres días. "En el primer punto va a llegar hasta la calle Boedo. En el segundo punto va a quedar frente a la calle Las Tortugas. Y en el tercer punto ya va a llegar a la destilería el tercer día", detalló Machuca.

El traslado estará a cargo de Transapelt, empresa especializada en cargas sobredimensionadas del grupo IMPSA. El recorrido comenzará en la planta de esa empresa en Godoy Cruz, seguirá por la Ruta Nacional 40 y luego la Ruta Provincial 84, hasta llegar al ingreso de la refinería por el puesto 7.

Para la correcta ejecución del operativo, contará con el acompañamiento de la Policía Vial, Gendarmería Nacional y las áreas de tránsito de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

El recorrido: salida desde IMPSA por Carril Rodríguez Peña hacia el oeste, subiendo a RN 40, en sentido norte y luego cruce de cantero central, de norte a sur. Se realizarán desvíos de los puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Bransen. Ingreso por puesto 7 de la Refinería YPF, en Luján de Cuyo.

Interrupción del Metrotranvía

El Gobierno comunicó que el servicio del Metrotranvía se verá afectado por este operativo entre las 23 de este jueves y las 19 del viernes, ya que se realizarán tareas de adecuación de la traza para permitir el traslado.

Al respecto, el comisario señaló: "Debido a la altura que tiene el reactor, que son 8 metros de alto, se debe cortar la línea del Metrotransvía para poder hacer el cruce. Ya están trabajando para realizar los cortes lo más rápido posible y volver a la reconexión del mismo".

El "titán" que hizo IMPSA para YPF

La pieza, denominada HG-D-3501, fue elaborada bajo las normas internacionales ASME y API 934, cumpliendo con especificaciones técnicas de YPF. Su función principal es reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales globales.

mendoza, impsa, ypf Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina.

Este proyecto requirió la participación de más de 300 trabajadores mendocinos de 60 especialidades diferentes y la aplicación de soldaduras de última generación, algunas de las cuales se realizaron durante 12 días consecutivos a 220 °C. Además, el interior del reactor está recubierto con acero inoxidable estabilizado tipo 347, que le otorga resistencia frente a los fluidos de proceso y garantiza una vida útil mínima de 30 años.

Para poder construirlo, IMPSA debió importar material forjado en 10 piezas que compró a una empresa de Italia, ya que en el país no se produce ese material de calidad nuclear. Ese reactor supone el ensamble de 10 virolas -abrazaderas de metal- en 5 tramos, más un cabezal que completa la enorme pieza.