Claudio Machuca sobre el traslado del reactor de IMPSA en Aconcagua Radio: "Se llevó todo conforme a lo previsto"

El jefe de la Policía Vial explicó en Aconcagua Radio cómo fue la primera jornada en el operativo de traslado del reactor industrial por el Acceso Sur.

Claudio Machuca sobre el traslado del reactor en Aconcagua Radio: Se llevó todo conforme a lo previsto
Claudio Machuca sobre el traslado del reactor en Aconcagua Radio: "Se llevó todo conforme a lo previsto" Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

En el primer día del traslado del reactor industrial de IMPSA, se implementó un amplio operativo de seguridad vial por el Acceso Sur, que incluyó el corte del tránsito y la colaboración de distintas fuerzas policiales provinciales y municipales. Aunque no se registraron incidentes, lo que estaba previsto que finalizara el próximo domingo se extenderá hasta la próxima semana.

El jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, brindó detalles sobre los avances del operativo en Aconcagua Radio 90.1.

Se completó la primera jornada de traslado del reactor IMPSA

El traslado de un reactor industrial por las vías de acceso sur de la región ha generado una serie de desafíos logísticos y de seguridad, según declaró el comisario el jefe de la Policía Vial. La operación, que comenzó hoy, se ha caracterizado por la presencia de un gran dispositivo de seguridad y la colaboración de diversas fuerzas policiales a nivel provincial y municipal.

Desde el inicio del operativo, Machuca destacó que el traslado ha avanzado según lo previsto, lográndose incluso respetar los tiempos establecidos inicialmente. A medida que el reactor se recentra en el camino, se han programado varios puntos de parada, siendo el primero sobre Calle Boedo, donde permanecerá hasta continuar hacia su próxima ubicación, que se estima estará cerca de las del Mercosur.

Sin embargo, el éxito del operativo no ha estado exento de complicaciones. La necesidad de realizar cortes momentáneos en el tránsito provocará inevitablemente interrupciones en la circulación vehicular. El comisario advirtió que los días laborables presentarán un mayor desafío debido al aumento del tráfico en comparación con un domingo, situación que ya fue considerada en la planificación del operativo.

15 de agosto, reactor IMPSA

Por otra parte, la curiosidad del público ha llevado a un notable aumento de transeúntes en las cercanías del traslado, lo que podría representar un riesgo para su seguridad. Las autoridades policiales han implementado medidas de gestión para mantener la distancia entre los curiosos y el reactor, aunque se reconoce que la baja velocidad del transporte no debería representar un peligro mayor. Sin embargo, el personal policial está atento a posibles situaciones imprevistas que puedan surgir.

Comparando con traslados previos, Machuca mencionó un operativo similar realizado en 2017, que enfrentó desafíos logísticos, aunque la magnitud de la carga en este caso ha demandado una coordinación aún más extensa entre diferentes jurisdicciones.

La planificación ha sido exhaustiva, y aunque se ha presentado algún retraso en el cronograma inicial debido a requerimientos de permisos de vialidad nacional, las autoridades están comprometidas en garantizar la seguridad durante todo el proceso. Se espera que el traslado concluya entre el martes y miércoles, dependiendo de la viabilidad logística y las autorizaciones pertinentes.

Escuchá la entrevista completa de Claudio Machuca y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

