Omar Carrasco en Aconcagua Radio: "El productor está pasando un momento crítico"

El presidente de la Unión Frutihortícola Argentina filial Mendoza, Omar Carrasco, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 sobre el precio de las frutas y verduras, como también acerca de los factores que influyen en los valores y la situación de los productores.
"Si comparamos el año pasado con esta época, nos encontramos con que un cajón de tomate llegó a valer $80.000 pesos y uno de zapallito italiano $70.000. Hoy los tenés a $16.000 y $18.000 el de tomate y $25.000 el de zapallito, una diferencia abismal", indicó.
El titular explicó que actualmente hay no hay ventas suficientes. "Siempre cuando se termina una temporada y comienza otra hay un bache, comienza a entrar mercadería del norte y los precios se elevan. El problema es que se han caído las ventas", expresó.
Precios bajos, pero sin demanda
Sobre la producción local, como la papa, la cebolla, zanahoria y camote, Carrasco indicó: "Sacábamos cuentas de cuánto sale producir una bolsa de papa junto con los gastos de embolsado, cosechado y traslado, y sale $8.700 la bolsa, mientras que el precio de venta es de $6.500".