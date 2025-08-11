Omar Carrasco en Aconcagua Radio: "El productor está pasando un momento crítico"

"Si comparamos el año pasado con esta época, nos encontramos con que un cajón de tomate llegó a valer $80.000 pesos y uno de zapallito italiano $70.000. Hoy los tenés a $16.000 y $18.000 el de tomate y $25.000 el de zapallito, una diferencia abismal", indicó.

El titular explicó que actualmente hay no hay ventas suficientes. "Siempre cuando se termina una temporada y comienza otra hay un bache, comienza a entrar mercadería del norte y los precios se elevan. El problema es que se han caído las ventas", expresó.

Precios bajos, pero sin demanda Sobre la producción local, como la papa, la cebolla, zanahoria y camote, Carrasco indicó: "Sacábamos cuentas de cuánto sale producir una bolsa de papa junto con los gastos de embolsado, cosechado y traslado, y sale $8.700 la bolsa, mientras que el precio de venta es de $6.500".

El presidente de la entidad dijo que el productor está atravesando un momento crítico. "Hemos gastado 8.000 o 10.000 dólares por hectárea para plantarla y ahora no podemos recuperar la plata", dijo.