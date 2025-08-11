Entrevista

Omar Carrasco en Aconcagua Radio: "El productor está pasando un momento crítico"

El presidente de la Unión Frutihortícola Argentina alertó sobre la situación que viven los productores y la baja demanda. Escuchá la nota completa de Aconcagua Radio.

El presidente de la Unión Frutihortícola Argentina filial Mendoza, Omar Carrasco, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 sobre el precio de las frutas y verduras, como también acerca de los factores que influyen en los valores y la situación de los productores.

"Si comparamos el año pasado con esta época, nos encontramos con que un cajón de tomate llegó a valer $80.000 pesos y uno de zapallito italiano $70.000. Hoy los tenés a $16.000 y $18.000 el de tomate y $25.000 el de zapallito, una diferencia abismal", indicó.

El titular explicó que actualmente hay no hay ventas suficientes. "Siempre cuando se termina una temporada y comienza otra hay un bache, comienza a entrar mercadería del norte y los precios se elevan. El problema es que se han caído las ventas", expresó.

Precios bajos, pero sin demanda

Sobre la producción local, como la papa, la cebolla, zanahoria y camote, Carrasco indicó: "Sacábamos cuentas de cuánto sale producir una bolsa de papa junto con los gastos de embolsado, cosechado y traslado, y sale $8.700 la bolsa, mientras que el precio de venta es de $6.500".

