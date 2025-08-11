Génesis Sandoval, exreina y candidata a concejal en Tunuyán en Aconcagua Radio: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

En una entrevista en Aconcagua Radio (FM 90.1) contó cómo su trayectoria la acercó a la política y qué proyectos propone para el departamento. Su paso por la Vendimia y la experiencia como comunicadora fueron, según ella, la escuela que la conectó con los barrios.

Desde la infancia, Sandoval se vinculó con actividades solidarias : a los seis años participaba en una asociación que trabajaba con niños con discapacidades y, ya adulta, ideó junto a su hermana y amigos la ONG Manos Tunuyán . La corona —dice— le permitió ampliar sus círculos y sostener el vínculo con los vecinos , algo que no quiso perder al terminar su reinado.

Aunque recibió propuestas de distintos partidos, explicó que eligió el espacio que le ofreciera participación real y la posibilidad de ejecutar proyectos, no sólo visibilidad mediática.

Tras recorrer la estructura del partido —reuniones en la Legislatura y diálogo con referentes— decidió aceptar la oferta del partido amarillo porque se sintió escuchada y valorada en sus propuestas.

Críticas al sistema de elección de reinas de la Vendimia y el episodio de censura

Sandoval cuestiona el método tradicional de elección en la Vendimia, que según ella privilegia contactos con autoridades y deja afuera al voto popular.

Tras pedir mayor participación ciudadana en la elección de reinas, relató un episodio que califica como “un acto total de censura”: al día siguiente de dejar la corona fue escoltada y retirada de un festival donde asistía como vecina, una situación que la dejó "muy herida" y la impulsó a visibilizar el problema.

Qué propone Génesis Sandoval: banca al vecino y más transparencia

Entre sus propuestas, promueve crear una “banca al vecino” para que la ciudadanía pueda presentar proyectos sin necesidad de integrar el Concejo Deliberante, y mejorar el vínculo entre concejales y barrios. Propuestas principales:

Banca ciudadana para facilitar la presentación y tratamiento de iniciativas vecinales.

para facilitar la presentación y tratamiento de iniciativas vecinales. Más presencia en barrios : acercar la gestión y rendir cuentas en forma periódica.

: acercar la gestión y rendir cuentas en forma periódica. Transparencia y participación: mecanismos para que los proyectos no queden sólo en promesas mediáticas.

Cómo encara la campaña en Tunuyán Génesis Sandoval

Sandoval dice no pedir el voto de forma directa: "Conoceme; conocé los proyectos y, si te convencen, entonces entregá tu voto", señaló. Su apuesta es construir una campaña basada en el diálogo puerta a puerta y en sumar vecinos al trabajo cotidiano del equipo que propone.

