Génesis Sandoval, exreina y candidata a concejal en Tunuyán en Aconcagua Radio: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

Relata su trayectoria solidaria y la creación de “Manos Tunuyán”; explica por qué aceptó la propuesta del PRO y reclama más participación ciudadana.

Génesis Sandoval es candidata a concejal por Tunuyán estas elecciones 2025

Génesis Sandoval es candidata a concejal por Tunuyán estas elecciones 2025

En una entrevista en Aconcagua Radio (FM 90.1) contó cómo su trayectoria la acercó a la política y qué proyectos propone para el departamento. Su paso por la Vendimia y la experiencia como comunicadora fueron, según ella, la escuela que la conectó con los barrios.

La exreina candidata en las elecciones 2025: trayectoria solidaria y la escuela de la corona

Desde la infancia, Sandoval se vinculó con actividades solidarias: a los seis años participaba en una asociación que trabajaba con niños con discapacidades y, ya adulta, ideó junto a su hermana y amigos la ONG Manos Tunuyán. La corona —dice— le permitió ampliar sus círculos y sostener el vínculo con los vecinos, algo que no quiso perder al terminar su reinado.

Por qué dar el salto a la política y por qué el PRO

Aunque recibió propuestas de distintos partidos, explicó que eligió el espacio que le ofreciera participación real y la posibilidad de ejecutar proyectos, no sólo visibilidad mediática.

Tras recorrer la estructura del partido —reuniones en la Legislatura y diálogo con referentes— decidió aceptar la oferta del partido amarillo porque se sintió escuchada y valorada en sus propuestas.

Críticas al sistema de elección de reinas de la Vendimia y el episodio de censura

Sandoval cuestiona el método tradicional de elección en la Vendimia, que según ella privilegia contactos con autoridades y deja afuera al voto popular.

Tras pedir mayor participación ciudadana en la elección de reinas, relató un episodio que califica como “un acto total de censura”: al día siguiente de dejar la corona fue escoltada y retirada de un festival donde asistía como vecina, una situación que la dejó "muy herida" y la impulsó a visibilizar el problema.

Qué propone Génesis Sandoval: banca al vecino y más transparencia

Entre sus propuestas, promueve crear una “banca al vecino” para que la ciudadanía pueda presentar proyectos sin necesidad de integrar el Concejo Deliberante, y mejorar el vínculo entre concejales y barrios. Propuestas principales:

  • Banca ciudadana para facilitar la presentación y tratamiento de iniciativas vecinales.
  • Más presencia en barrios: acercar la gestión y rendir cuentas en forma periódica.
  • Transparencia y participación: mecanismos para que los proyectos no queden sólo en promesas mediáticas.
Cómo encara la campaña en Tunuyán Génesis Sandoval

Sandoval dice no pedir el voto de forma directa: "Conoceme; conocé los proyectos y, si te convencen, entonces entregá tu voto", señaló. Su apuesta es construir una campaña basada en el diálogo puerta a puerta y en sumar vecinos al trabajo cotidiano del equipo que propone.

Escuchá la entrevista completa a Génesis Sandoval y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

