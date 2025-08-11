Génesis Sandoval, exreina y candidata a concejal en Tunuyán en Aconcagua Radio: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

Génesis Sandoval, de 23 años, pasó de la corona en la Fiesta de la Tonada a la actividad social y ahora figura como candidata a concejal en Tunuyán para las elecciones 2025.
Relata su trayectoria solidaria y la creación de “Manos Tunuyán”; explica por qué aceptó la propuesta del PRO y reclama más participación ciudadana.
En una entrevista en Aconcagua Radio (FM 90.1) contó cómo su trayectoria la acercó a la política y qué proyectos propone para el departamento. Su paso por la Vendimia y la experiencia como comunicadora fueron, según ella, la escuela que la conectó con los barrios.
Desde la infancia, Sandoval se vinculó con actividades solidarias: a los seis años participaba en una asociación que trabajaba con niños con discapacidades y, ya adulta, ideó junto a su hermana y amigos la ONG Manos Tunuyán. La corona —dice— le permitió ampliar sus círculos y sostener el vínculo con los vecinos, algo que no quiso perder al terminar su reinado.
Aunque recibió propuestas de distintos partidos, explicó que eligió el espacio que le ofreciera participación real y la posibilidad de ejecutar proyectos, no sólo visibilidad mediática.
Tras recorrer la estructura del partido —reuniones en la Legislatura y diálogo con referentes— decidió aceptar la oferta del partido amarillo porque se sintió escuchada y valorada en sus propuestas.
Sandoval cuestiona el método tradicional de elección en la Vendimia, que según ella privilegia contactos con autoridades y deja afuera al voto popular.
Tras pedir mayor participación ciudadana en la elección de reinas, relató un episodio que califica como “un acto total de censura”: al día siguiente de dejar la corona fue escoltada y retirada de un festival donde asistía como vecina, una situación que la dejó "muy herida" y la impulsó a visibilizar el problema.
Entre sus propuestas, promueve crear una “banca al vecino” para que la ciudadanía pueda presentar proyectos sin necesidad de integrar el Concejo Deliberante, y mejorar el vínculo entre concejales y barrios. Propuestas principales:
Sandoval dice no pedir el voto de forma directa: "Conoceme; conocé los proyectos y, si te convencen, entonces entregá tu voto", señaló. Su apuesta es construir una campaña basada en el diálogo puerta a puerta y en sumar vecinos al trabajo cotidiano del equipo que propone.
