Giselle Castelnuovo explicó en Aconcagua Radio cómo será el proceso de votación en Mendoza

La subsecretaría de Asuntos Políticos dialogó en Aconcagua Radio 90.1 y detalló cómo identificar la oferta electoral y comprender el nuevo sistema.

Foto: Imagen generada por Chat GPT
 Por Aconcagua Radio

En Mendoza las elecciones legislativas 2025 serán el 26 de octubre y los mendocinos emitirán su voto con la Boleta Única de Papel. Este sistema se implementará por primera vez a nivel nacional, aunque en Mendoza ya fue utilizado en elecciones anteriores. Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos a nivel nacional, explicó en Aconcagua Radio 90.1 cómo funciona.

A pesar de estas iniciativas, un punto de preocupación fue la disminución de la participación electoral en las últimas elecciones. En respuesta, la subsecretaria reconoció el desafío de motivar a los votantes y trabajar en colaboración con la justicia electoral, ya que la afluencia en las urnas mostró una declinación notable. "Estamos trabajando firmemente para motivar a la población a que concurra a las urnas, tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad para mejorar la participación democrática", afirmó.

boleta única de papel, elecciones, mendoza
Cómo funcionará la Boleta única de Papel en Mendoza

Con este sistema, los electores podrán encontrar todas las agrupaciones y candidatos en una sola boleta. Ésta, contendrá la identificación del partido, el color representativo y la fotografía de los dos primeros candidatos de cada agrupación. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas en provincias como Córdoba, el electorado de Mendoza solo tendrá una categoría para votar a nivel nacional, lo que podría simplificar el proceso para los votantes.

Embed - Elecciones Nacionales 2025 - ¿Cómo es la Boleta Única de Papel (BUP)?

Desde el punto de vista técnico, el nuevo formato propone un diseño que pretende ser intuitivo, pero la efectiva implementación del mismo dependerá en gran medida de la capacidad de los votantes para adaptarse en un corto plazo. En cuanto al tema de la desinformación, se destacó que se han elaborado videos educativos y manuales de capacitación para autoridades de mesa y fiscales, aspectos cruciales dado el impacto de las redes sociales en la percepción electoral.

Por otro lado, la responsabilidad de determinar los lugares y distribución de mesas de votación recae en la justicia electoral, y se anticipan eventuales cambios en el emplazamiento según lo que se ha visto en otras provincias. Esto se da en un contexto donde aún no se conocen los montos que se pagarán a los miembros de las mesas electorales, un tema que también genera incertidumbre entre los potenciales voluntarios.

Escuchá la entrevista completa de Giselle Castelnuovo y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

