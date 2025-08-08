Entrevista

Marita Ahumada en Aconcagua Radio: lo que dejó la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino

La geóloga Marita Ahumada, en dialogó con Aconcagua Radio, se refirió a los mitos y las verdades que dejó la audiencia por el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Marita Ahumada habló en Aconcagua Radio sobre la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino.

Marita Ahumada habló en Aconcagua Radio sobre la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino.

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

La geóloga ambiental Marita Ahumada, en dialogó con Aconcagua Radio, habló sobre la reciente audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino realizada en Uspallata e hizo un balance de los testimonios escuchados durante las diversas jornadas de debate, con un récord de participación ciudadana.

"La verdad es que estoy sorprendida muy gratamente porque, a diferencia de la audiencia pública anterior, el orden que hubo ahora, la imposición de respeto, así es mucho más fácil", declaró la especialista, haciendo hincapié en que la organización facilitó la tarea de escuchar, tanto a los defensores como a los opositores del proyecto, permitiendo abordar la complejidad del debate sobre la minería y su impacto en el medio ambiente.

Lee además
Gabriel Fidel habló en Aconcagua Radio sobre el financiamiento de las universidades.
Entrevista

Gabriel Fidel en Aconcagua Radio: "No voy a entrar en el debate político, pero sí defender cuál es el debate de la educación"
Marcelo Federici en Aconcagua Radio: Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales
Entrevista

Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"

Qué se dijo en la audiencia pública

El PSJ Cobre Mendocino busca aprovechar los recursos minerales de la zona, lo que podría tener importantes implicaciones económicas para Uspallata. La preocupación por el impacto ambiental fue el punto de mayor controversia, y como establecen las normas, se realizó una audiencia pública donde se despejaron las dudas al respecto. El pasado jueves concluyó la instancia presencial, después de seis jornadas, el 70% de los oradores se expresó en apoyo al desarrollo del proyecto.

Ahumada, al referirse a estas inquietudes, sostuvo: "No puede ser que personas hagan sus partidos políticos a través de incumplir miedo, terror, pánico en la gente".

En cuanto al cuestionamiento por el uso de químicos como el cianuro en el proceso de extracción en el proyecto San Jorge, la geóloga, al ser consultada si se utilizará, respondió: "Absolutamente no".

audiencia publica

Marita Ahumada, sobre la audiencia pública en Uspallata

Respecto a los debates en la audiencia pública, la experta comentó que "se escucharon muchas cosas falaces", y que "tenemos que proponer mejores técnicas y prácticas en base al informe ambiental presentado a la autoridad, para que todo esto que se ha escuchado, que va con el cuidado del agua, el control de los reactivos químicos y que la biodiversidad tenga condiciones lo más parecidas al entorno natural".

Además, durante la entrevista se puso de manifiesto la necesidad de una educación más robusta respecto de la minería y sus procesos. "Se trata de crear más espacios de escucha", dijo Ahumada, abogando por una mejor capacitación sobre temas mineros en los establecimientos educativos. "Tenemos que integrar a la educación sobre minería a nuestras escuelas", opinó.

En este sentido, añadió que el Gobierno de Mendoza implementó cursos de capacitación para docentes "para hablar de las maravillas minerales de Mendoza, sobre el suelo, para saber dónde estamos parados, estamos en una área árida y montañosa. Tratemos de trabajar con los recursos naturales que tenemos en la zona. Es una cuestión de educación, formación y cultura".

Escuchá la entrevista completa de Marita Ahumada y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

¿Qué rol juegan los abuelos con sus nietos? El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri analiza los vínculos familiares

Quiénes están detrás de la expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos

Pedro Saborido en Aconcagua Radio: junto a Felipe Piña vuelve a Mendoza con "Historias Argentinas renovadas"

Jerónimo Shantal en Aconcagua Radio sobre PSJ Cobre Mendocino: "Va a ser una audiencia histórica"

Luis Borrego habló en Aconcagua Radio sobre el "Atributo a Bordo", el nuevo beneficio de SUBE

Griselda Petri en Aconcagua Radio: "Estamos trabajando para que Luis sea el próximo gobernador de la provincia"

El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri habló en Aconcagua Radio sobre el control del clímax y el placer

Beatriz Lattapiat habló en Aconcagua Radio sobre las evacuaciones en Valparaíso por la alerta de tsunami

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo