Marita Ahumada en Aconcagua Radio: lo que dejó la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino

La geóloga ambiental Marita Ahumada , en dialogó con Aconcagua Radio , habló sobre la reciente audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino realizada en Uspallata e hizo un balance de los testimonios escuchados durante las diversas jornadas de debate, con un récord de participación ciudadana.

" La verdad es que estoy sorprendida muy gratamente porque, a diferencia de la audiencia pública anterior, el orden que hubo ahora, la imposición de respeto, así es mucho más fácil", declaró la especialista, haciendo hincapié en que la organización facilitó la tarea de escuchar, tanto a los defensores como a los opositores del proyecto, permitiendo abordar la complejidad del debate sobre la minería y su impacto en el medio ambiente.

El PSJ Cobre Mendocino busca aprovechar los recursos minerales de la zona, lo que podría tener importantes implicaciones económicas para Uspallata. La preocupación por el impacto ambiental fue el punto de mayor controversia, y como establecen las normas, se realizó una audiencia pública donde se despejaron las dudas al respecto. El pasado jueves concluyó la instancia presencial, después de seis jornadas, el 70% de los oradores se expresó en apoyo al desarrollo del proyecto .

Ahumada, al referirse a estas inquietudes, sostuvo: " No puede ser que personas hagan sus partidos políticos a través de incumplir miedo, terror, pánico en la gente" .

En cuanto al cuestionamiento por el uso de químicos como el cianuro en el proceso de extracción en el proyecto San Jorge, la geóloga, al ser consultada si se utilizará, respondió: "Absolutamente no".

Respecto a los debates en la audiencia pública, la experta comentó que "se escucharon muchas cosas falaces", y que "tenemos que proponer mejores técnicas y prácticas en base al informe ambiental presentado a la autoridad, para que todo esto que se ha escuchado, que va con el cuidado del agua, el control de los reactivos químicos y que la biodiversidad tenga condiciones lo más parecidas al entorno natural".

Además, durante la entrevista se puso de manifiesto la necesidad de una educación más robusta respecto de la minería y sus procesos. "Se trata de crear más espacios de escucha", dijo Ahumada, abogando por una mejor capacitación sobre temas mineros en los establecimientos educativos. "Tenemos que integrar a la educación sobre minería a nuestras escuelas", opinó.

En este sentido, añadió que el Gobierno de Mendoza implementó cursos de capacitación para docentes "para hablar de las maravillas minerales de Mendoza, sobre el suelo, para saber dónde estamos parados, estamos en una área árida y montañosa. Tratemos de trabajar con los recursos naturales que tenemos en la zona. Es una cuestión de educación, formación y cultura".

