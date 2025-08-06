Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"

El vicepresidente de Coninagro y gerente General Técnico de Cooperativa El Poniente , Marcelo Federici, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 y brindó detalles acerca del informe de economía de la entidad, que se denomina "Del sueldo al plato" que analiza una serie de productos locales.

Según el relevamiento, un trabajador formal puede comprar más leche, yerba y asado que en 2024, con un crecimiento del 13% en el poder adquisitivo interanual. Además, explicó el rol clave de las cooperativas en el contexto económico actual y cómo aportan a la producción, el consumo interno y la estabilidad regional.

"Nosotros tenemos un informe que se llama 'Del sueldo al plato' , donde medimos el poder adquisitivo del salario promedio de todas nuestras economías regionales , entre ellas el asado, la yerba, la leche, el pan, huevos y aceites. Hemos visto que hay una recuperación del poder adquisitivo del salario en cuanto a los productos de economías regionales que puede comprar una persona", explicó.

Además, agregó: "Esto tiene dos caras. Por un lado, tenemos un aumento o una recuperación del poder adquisitivo del asalariado y también refleja un estancamiento en muchas de nuestras economías regionales , particularmente en la vitivinicultura que tenemos más cerca, donde vemos que los precios no han seguido ni el IPC y prácticamente tenemos valores casi los mismos de un año al otro, como productor primario".

supermercado Coninagro mide la economía regional de Mendoza.

Economía del hogar y poder adquisitivo

El especialista aclaró que el estudio que realiza la entidad se enfoca en ciertos productos y no en la totalidad de la canasta básica. "Son los productos de economías regionales cooperativizados respecto de lo que es el salario promedio", remarcó.

A su vez, Federici indicó que el consumo sí ha disminuido. "En la vitivinicultura, hemos disminuido dos litros el consumo per cápita interanual. Pasamos de 17 litros per cápita 15. Cuando vemos también la yerba, por ejemplo, ha habido una disminución de consumo interanual", dijo.

El gerente hizo referencia a los desafíos que implica la situación económica actual. "Recordemos que dentro de todas estas actividades, que son economías regionales, tenemos una alta carga de mano de obra, con lo cual eso ha aumentado mucho los costos. Al mantener prácticamente los precios durante el año, nos genera una pérdida de rentabilidad en las economías regionales, y hay una alerta muy fuerte en nuestro sistema productivo", explicó.

Economía en Aconcagua Radio

