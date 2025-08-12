Entrevista

Un abogado habló en Aconcagua Radio sobre las causas por niños apropiados en el hospital Lagomaggiore

El letrado, Josué Varela, dialogó en Aconcagua Radio y explicó cómo sigue la causa que investiga la apropiación de menores en el hospital Lagomaggiore.

 Por Aconcagua Radio

La reciente decisión del fiscal Alcaraz de abrir una investigación penal por delitos que se habrían cometido en el hospital Lagomaggiore generó un amplio debate en la comunidad. El abogado Josué Varela brindó detalles del caso en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.

Avances en la causa que involucra al hospital Lagomaggiore

Esta investigación incluye más de 100 expedientes de víctimas que, desde 1983 hasta cerca del 2000, habrían sufrido diversas violaciones de sus derechos en instituciones de salud pública. "Se presenta esta denuncia formal, el fiscal Alcaraz con un muy buen criterio decide abrir una investigación penal porque es fundamental buscar la verdad", señaló Varela enfatizando la esperanza de que estos procedimientos puedan llevar a una justicia reparadora.

El hospital Lagomaggiore fue designado como el principal escenario de estas denuncias, aunque la clínica de Emilio Civit también recibió menciones. Estas instituciones operaron durante tiempos convulsos en la historia del país, lo que alimentó la importancia de este caso en el contexto del posconflicto.

hospital lagomaggiore.jpg
El abogado Josué Varela brindó detalles del caso en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.

Las cifras son alarmantes: más de 100 denuncias desde el regreso a la democracia hablan de un fenómeno que muchos consideran una herida abierta en la sociedad. "Es un número muy alto, son las 100 personas después de que regresamos a la democracia," comentó el letrado, resaltando la necesidad de indagar estos hechos.

Sin embargo, se observan desafíos significativos en el camino hacia la verdad. Los críticos del proceso advierten sobre los posibles retrasos y la burocracia que podría obstaculizar la investigación, sugiriendo que es esencial un enfoque ágil y contundente por parte de las autoridades competentes. Aún así, el clamor de las víctimas por justicia persiste, y con ello, un llamado a que la memoria histórica no se olvide.

Escuchá la entrevista completa de Josué Varela y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

