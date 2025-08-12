ENTREVISTA

Daniel Dimaría en Aconcagua Radio: "Un asalariado no llega a la casa propia"

En Aconcagua Radio, el presidente del Centro de Ingenieros alertó por el aumento en materiales de construcción y el difícil acceso a la vivienda. Escuchá la nota.

Daniel Dimaría en Aconcagua Radio: Un asalariado no llega a la casa propia

Daniel Dimaría en Aconcagua Radio: "Un asalariado no llega a la casa propia"

 Por Aconcagua Radio

El presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza, Daniel Dimaría, conversó con Aconcagua Radio sobre los nuevos costos de construcción. En este marco, advirtió que los costos para construir una vivienda se han disparado en los últimos meses, con aumentos significativos tanto en materiales como en mano de obra.

“Los materiales son los que más han sufrido aumentos”, explicó Dimaría, quien detalló que algunos insumos esenciales de obra han registrado subas considerables. "El acero, el hierro, los cables subieron un 10%. Inclusive las cañerías para instalación de gas aumentaron un 30%", precisó.

Lee además
Omar Carrasco en Aconcagua Radio: El productor está pasando un momento crítico
Entrevista

Omar Carrasco en Aconcagua Radio: "El productor está pasando un momento crítico"
Giselle Castelnuovo explicó en Aconcagua Radio cómo será el proceso de votación en Mendoza video
Entrevista

Giselle Castelnuovo explicó en Aconcagua Radio cómo será el proceso de votación en Mendoza

El dilema: construir o comprar

Consultado en Aconcagua Radio sobre qué opción elige hoy la gente, Dimaría señaló que construir siempre puede resultar más barato, aunque no está al alcance de todos.

“Siempre es un poco más barato construir. Lo que pasa es que hay que tener la plata, y eso es lo que falta”, afirmó. “La brecha entre el costo de construcción y el salario es muy grande" y afirmó: "Un asalariado no llega a la casa propia".

En ese sentido, destacó que la aparición de créditos hipotecarios —aunque por ahora estén enfocados en la compra de viviendas— y el programa 'Ahorro previo' que promueve el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) podrían ayudar a reactivar la construcción entre los sectores medios.

Números que preocupan

Actualmente, el valor del metro cuadrado para construir una vivienda económica asciende a $1.139.000, mientras que para una de mayor calidad trepa a $1.510.000. Esto implica que una vivienda económica de 60 metros cuadrados demanda una inversión cercana a $70 millones.

“Para la clase media o clase baja, para un asalariado, es muy difícil acceder a una casa propia. Las exigencias para comprar una vivienda a veces son muchas”, advirtió Dimaria.

Escuchá la entrevista completa de Daniel Dimaría y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Marita Ahumada en Aconcagua Radio: lo que dejó la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino

Gabriel Fidel en Aconcagua Radio: "No voy a entrar en el debate político, pero sí defender cuál es el debate de la educación"

Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"

¿Qué rol juegan los abuelos con sus nietos? El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri analiza los vínculos familiares

Quiénes están detrás de la expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos

Pedro Saborido en Aconcagua Radio: junto a Felipe Piña vuelve a Mendoza con "Historias Argentinas renovadas"

La exreina y candidata a concejal en Tunuyán: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía