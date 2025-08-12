Daniel Dimaría en Aconcagua Radio: "Un asalariado no llega a la casa propia"

El presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza, Daniel Dimaría , conversó con Aconcagua Radio sobre los nuevos costos de construcción . En este marco, advirtió que los costos para construir una vivienda se han disparado en los últimos meses, con aumentos significativos tanto en materiales como en mano de obra.

“Los materiales son los que más han sufrido aumentos” , explicó Dimaría, quien detalló que algunos insumos esenciales de obra han registrado subas considerables. "El acero, el hierro, los cables subieron un 10%. Inclusive las cañerías para instalación de gas aumentaron un 30%", precisó.

En paralelo, sostuvo que la mano de obra sólo aumentó un 1,07% y que están perdiendo personal : "Sobre todo con cierta experiencia, que es lo que más se pierde ".

Consultado en Aconcagua Radio sobre qué opción elige hoy la gente, Dimaría señaló que construir siempre puede resultar más barato, aunque no está al alcance de todos.

“Siempre es un poco más barato construir. Lo que pasa es que hay que tener la plata, y eso es lo que falta”, afirmó. “La brecha entre el costo de construcción y el salario es muy grande" y afirmó: "Un asalariado no llega a la casa propia".

En ese sentido, destacó que la aparición de créditos hipotecarios —aunque por ahora estén enfocados en la compra de viviendas— y el programa 'Ahorro previo' que promueve el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) podrían ayudar a reactivar la construcción entre los sectores medios.

Números que preocupan

Actualmente, el valor del metro cuadrado para construir una vivienda económica asciende a $1.139.000, mientras que para una de mayor calidad trepa a $1.510.000. Esto implica que una vivienda económica de 60 metros cuadrados demanda una inversión cercana a $70 millones.

“Para la clase media o clase baja, para un asalariado, es muy difícil acceder a una casa propia. Las exigencias para comprar una vivienda a veces son muchas”, advirtió Dimaria.

