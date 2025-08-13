¿Entretenimiento o impacto real?

Lo que callamos sobre la pornografía y por qué es un tema que debemos hablarlo

La pornografía es un tema que incomoda, pero entender su impacto y abrir el diálogo es clave para una educación sexual consciente y libre de tabúes.

 Por Dr. Miguel Palmieri

La evolución de este fenómeno y sus efectos en la sociedad actual, motivó a la comunidad a abrirse al diálogo sobre un tema que, por su complejidad, muchas veces resulta difícil de abordar. Los temas incómodos, como la pornografía, son importantes de tratar en un entorno de tranquilidad y sin prejuicios.

Es fundamental discutirlos en familia y con las parejas, en lugar de ignorarlos durante los encuentros casuales o en momentos de conflicto.

La pornografía a lo largo de la historia

La pornografía tiene raíces profundas en la historia de la humanidad, remontándose hasta el arte rupestre, donde las representaciones eróticas podían interpretarse como una forma temprana de este arte. Sin embargo, la pornografía, en su forma moderna, creció considerablemente y se convirtió en una de las industrias más rentables a nivel global, lo que ha generado distintas posturas y percepciones al respecto.

La pornografía puede ser vista como una forma de arte que busca excitar al espectador, al igual que una pintura de desnudos puede ser interpretada de diversas maneras. La intención detrás de la obra es crucial para entender su propósito. A medida que la tecnología avanzó, la forma en que consumimos pornografía cambió drásticamente. Con la llegada de los teléfonos inteligentes y las plataformas en línea, los adolescentes ahora tienen acceso a este tipo de contenido con una facilidad sin precedentes, lo que generó preocupación en los padres y educadores.

Antes, la pornografía se consumía en espacios más controlados, como una revista en una peluquería. Ahora, el riesgo está en que los algoritmos de las plataformas digitales a menudo dirigen este contenido a menores sin que ellos lo busquen activamente.

Los temas incómodos, como la pornografía, son importantes de tratar en un entorno de tranquilidad y sin prejuicios

Por qué hablamos tan poco de la pornografía

A pesar de los riesgos asociados, no se debe demonizar la pornografía en su totalidad. La pornografía, como la energía nuclear, puede ser utilizada de manera constructiva. Es responsabilidad de la educación sexual y del diálogo familiar guiar a las nuevas generaciones para que puedan discernir entre un uso sano y uno problemático de este contenido.

Algunos críticos argumentan que la pornografía usualmente se asocia con nociones negativas de abuso o adicción. Sin embargo, no todas las personas que ven pornografía desarrollarán problemas, pero aquellos que ya enfrentan desafíos pueden encontrar en este contenido un alivio temporal que podría llevar a patrones problemáticos.

La pornografía, como la energía nuclear, puede ser utilizada de manera constructiva

Más que una simple cuestión de moralidad, la conversación sobre la pornografía necesita una evaluación holística, que contemple todos sus efectos potenciales tanto positivos como negativos. Finalmente, cabe destacar que lo que está claro es que debemos educarnos y aprender a dialogar sobre esta temática, para que tanto padres como hijos puedan navegar estos mundos de manera informada y segura.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

