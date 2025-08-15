las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Un terrible accidente vial alteró la noche en Lavalle. Dos jóvenes murieron y otros tres quedaron internados en grave estado. Los detalles.

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años.&nbsp;

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 

 Por Pablo Segura

Un terrible accidente vial causó conmoción en Lavalle en la noche del jueves, dejando como saldo la muerte de dos jóvenes y a otros tres heridos de gravedad, quienes por estas horas luchan por su vida en distintos hospitales de la provincia.

El siniestro ocurrió a las 22.30 del jueves en Ruta Nacional 142, a la altura del cruce con calle Rodríguez, cerca de Gustavo André, en Lavalle.

Lee además
El accidente vial ocurrió a las 5 de este viernes en Guaymallén.
Investigación

Guaymallén: manejaba ebrio, cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente vial
Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Brito (18) y Axel Vega (19), ambos domiciliados en ese departamento. En tanto que otros tres jóvenes de las mismas edades quedaron internados.

Accidente en Lavalle
Así quedó la camioneta que protagonizó el terrible accidente vial en la noche del jueves, en Lavalle.

Así quedó la camioneta que protagonizó el terrible accidente vial en la noche del jueves, en Lavalle.

Por causas que se investigan, al llegar al cruce con Rodríguez, el conductor -se desconoce quién manejaba-, perdió el dominio del rodado y chocó contra un árbol.

Por la violencia del impacto, dos de los cinco ocupantes que tenía el coche, salieron despedidos. Estos fueron, justamente, las víctimas fatales, quienes murieron en el acto, dijeron fuentes policiales.

En el coche, totalmente destruido, quedaron atrapados los otros tres chicos que viajaban. Estos fueron identificados como Alan Valdez (21), Leonela Castro (18) y una menor de 17 años. Todos domiciliados en Lavalle -algunos de estos serían familiares entre sí-.

Lo cierto es que la gravedad del caso obligó a las autoridades a realizar un importante despliegue de la Policía de Mendoza que incluyó a efectivos de la Comisaría 63, Vial, Científica, Bomberos y Defensa Civil, entre otros.

Accidente en Lavalle vuelco
En el coche viajaban cinco jóvenes, uno de estos una chica menor de edad. Dos fallecieron y los tres restantes están internados.

En el coche viajaban cinco jóvenes, uno de estos una chica menor de edad. Dos fallecieron y los tres restantes están internados.

Justamente los bomberos debieron rescatar, entre hierros, a los tres heridos. Luego cada uno de estos fue asistido por médicos de varias ambulancias que llegaron a la escena y finalmente trasladados a los hospitales Central y Lagomaggiore.

Las dos chicas fueron derivadas al Central, desde donde diagnosticaron a ambas, traumatismos de cráneo grave. Las adolescentes fueron operadas de urgencia y quedaron internadas. Por su parte, Valdez fue llevado al Lagomaggiore, donde fue asistido por politraumatismo por accidente vial con fractura vertebral. También quedó internado.

En la escena del accidente trabajaron los peritos para determinar la mecánica del siniestro. Por el momento se desconoce qué fue lo que provocó el terrible accidente vial.

Temas
Seguí leyendo

Un accidente vial causa demoras en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Fotos: choque frontal, incendio y varios heridos en Tupungato

Dos vuelcos en la ruta San Rafael-Malargüe en una misma jornada

Una mujer resultó herida tras un grave accidente vial en San Rafael

Dos turistas sufrieron un grave accidente vial en San Rafael

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Manejaban ebrios en Maipú, chocaron de frente y quedaron detenidos

LO QUE SE LEE AHORA
Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura