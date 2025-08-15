Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Un terrible accidente vial causó conmoción en Lavalle en la noche del jueves , dejando como saldo la muerte de dos jóvenes y a otros tres heridos de gravedad, quienes por estas horas luchan por su vida en distintos hospitales de la provincia.

El siniestro ocurrió a las 22.30 del jueves en Ruta Nacional 142 , a la altura del cruce con calle Rodríguez, cerca de Gustavo André, en Lavalle.

En ruta nacional 142 Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Brito (18) y Axel Vega (19), ambos domiciliados en ese departamento. En tanto que otros tres jóvenes de las mismas edades quedaron internados.

De acuerdo a las primeras pericias, las víctimas viajaban en una camioneta Toyota Hilux gris , patente INX885 por Ruta Nacional 142 hacia el este.

Accidente en Lavalle Así quedó la camioneta que protagonizó el terrible accidente vial en la noche del jueves, en Lavalle.

Por causas que se investigan, al llegar al cruce con Rodríguez, el conductor -se desconoce quién manejaba-, perdió el dominio del rodado y chocó contra un árbol.

Por la violencia del impacto, dos de los cinco ocupantes que tenía el coche, salieron despedidos. Estos fueron, justamente, las víctimas fatales, quienes murieron en el acto, dijeron fuentes policiales.

En el coche, totalmente destruido, quedaron atrapados los otros tres chicos que viajaban. Estos fueron identificados como Alan Valdez (21), Leonela Castro (18) y una menor de 17 años. Todos domiciliados en Lavalle -algunos de estos serían familiares entre sí-.

Lo cierto es que la gravedad del caso obligó a las autoridades a realizar un importante despliegue de la Policía de Mendoza que incluyó a efectivos de la Comisaría 63, Vial, Científica, Bomberos y Defensa Civil, entre otros.

Accidente en Lavalle vuelco En el coche viajaban cinco jóvenes, uno de estos una chica menor de edad. Dos fallecieron y los tres restantes están internados.

Justamente los bomberos debieron rescatar, entre hierros, a los tres heridos. Luego cada uno de estos fue asistido por médicos de varias ambulancias que llegaron a la escena y finalmente trasladados a los hospitales Central y Lagomaggiore.

Las dos chicas fueron derivadas al Central, desde donde diagnosticaron a ambas, traumatismos de cráneo grave. Las adolescentes fueron operadas de urgencia y quedaron internadas. Por su parte, Valdez fue llevado al Lagomaggiore, donde fue asistido por politraumatismo por accidente vial con fractura vertebral. También quedó internado.

En la escena del accidente trabajaron los peritos para determinar la mecánica del siniestro. Por el momento se desconoce qué fue lo que provocó el terrible accidente vial.