Guaymallén: manejaba ebrio, cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente vial

Un auto y una camioneta protagonizaron un violento accidente vial en la madrugada de este viernes en Guaymallén, según las primeras pericias, generado por uno de los conductores que, mientras manejaba con un avanzado estado de alcoholemia, cruzó el semáforo en rojo.
El siniestro ocurrió minutos después de las 5 en Bandera de los Andes y Avellaneda, en Guaymallén.
Afortunadamente, ambos conductores resultaron ilesos. Ahora bien, uno de ellos arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol al ser sometido al control de alcoholemia.
Grave accidente vial en Guaymallén
De acuerdo a las primeras pericias, el accidente vial fue protagonizado por un Peugeot 206, patente DGZ060, que circulaba por Avellaneda de sur a norte al mando de un hombre de 28 años que manejaba alcoholizado y una camioneta Ford Ranger negra, dominio AH116UP, que se movilizaba por Bandera de los Andes hacia el este y era conducida por un hombre 33 años.
Choque accidente guaymallen
Así quedó la camioneta Ford Ranger accidentada en Guaymallén.
Según el procedimiento policial, el Peugeot fue quien habría cruzado en rojo la esquina mencionada, provocando un fuerte choque entre ambos vehículos.
Por esto, los dos rodados sufrieron importantes daños, aunque afortunadamente ninguno de los conductores padeció lesiones de gravedad.
En la escena del hecho trabajó Tránsito Municipal, Científica y policías de la jurisdicción. El conductor del Peugeot, identificado como Rodrigo Carrizo, quedó demorado por alcoholemia positiva.
El acusado será sometido a un proceso contravencional, en el que deberá pagar una multa elevada.