Terrible accidente vial en el cruce de las rutas 40 y 143.

Dos vehículos protagonizaron en la noche del jueves un violento accidente vial en la ruta que une San Carlos con San Rafael, dejando como saldo a dos personas heridas -una pareja-, quienes debieron ser internadas de urgencia para recuperarse de las lesiones sufridas.

El siniestro ocurrió en la noche del jueves en el cruce de las rutas 40 y 143, cerca de Pareditas, en San Carlos.

las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Allí chocaron un VW Nivus y una camioneta Toyota Hilux. Las víctimas viajaban en el primero de estos vehículos y por estas horas los peritos intentan esclarecer cómo ocurrió el choque.

Según fuentes policiales, la camioneta estaba al mando de un hombre identificado como Luis Antonio Maggini (28) y se dirigía por Ruta 143 hacia el norte . El conductor declaró que al llegar al cruce con Ruta 40, observó que por esa ruta circulaba el Nivus hacia el este y que lo embistió.

Así quedó el Nivus que participó del accidente vial.

Lo cierto es que ese coche viajaba una pareja, identificada como Gustavo Gentile (78) y Alicia Uvillos (69). Ambos sufrieron politraumatismos y debieron ser internados en el hospital de San Carlos. El estado de salud de ambos es bueno, dijeron fuentes policiales.

En la escena del accidente trabajó Tránsito de San Carlos, Policía Vial y Científica, entre otros.

Por estas horas se están realizando las pericias correspondientes para intentar esclarecer la mecánica del accidente vial.

Esta madrugada, en Guaymallén, ocurrió otro accidente grave. En ese hecho, uno de los conductores arrojó un resultado de 2,1 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.