Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está cerrado hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este sábado 16 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El túnel permanecerá abierto desde las 9 hasta las 21, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 19 horas. El pronóstico del tiempo para alta montaña este sábado indica un cielo parcialmente nublado a poco nuboso. Tras el cierre del paso este viernes, hoy quienes deseen cruzar a Chile o a Mendoza contarán con una jornada agradable para hacerlo.

Lee además
Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día
Paso Internacional Los Libertadores
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Paso Los Libertadores 2025 02.jpg
Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Cornejo sobre el Paso a Chile: "Queremos lograr avances pequeños, reales y sostenidos para reducir demoras"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 12 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 11 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 10 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 9 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Las Más Leídas

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Te Puede Interesar

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Por Facundo La Rosa
Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Por Juan Pablo Strappazzon
IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Por Luis Calizaya