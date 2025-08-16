Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

Una triste noticia enluta a la política de Mendoza: falleció el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Lavalle , Danilo Da Rold De Pellegrin .

Los restos del histórico dirigente peronista son velados desde las 18.30 del viernes hasta las 16.30 de este sábado 16 de agosto en la Sala Flores San Miguel, ubicada en Perito Moreno 986, de Godoy Cruz .

Además de su último paso por la administración del intendente Edgardo González, el “Gringo” o “Tano” (como era conocido) Da Rold fue funcionario en los gobiernos de Arturo Lafalla y Francisco Pérez .

Hacia fines de la década del 90 fue nombrado secretario técnico del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en tanto que durante la gobernación de “Paco” ocupó la gerencia operativa de la Dirección Provincial de Vialidad y fue representante por esa dependencia ante el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) de la Dirección de Defensa Civil.

Las redes despiden a Danilo Da Rold, funcionario de la Municipalidad de Lavalle

Conocida la noticia, familiares, compañeros y amigos despiden a Da Rold en las redes sociales. Entre ellos, varios dirigentes políticos.

La Comuna le dedicó sentidas palabras en un posteo en Instagram. “Danilo, un gran trabajador por el bienestar de nuestra comunidad. Alegre y comprometido nos enseñó que la vida se enfrenta con amor y coraje para que los sueños se cumplan. Gracias por todos los proyectos entregados al departamento”, escribieron.

Lo propio hicieron desde la conducción del Partido Justicialista de Lavalle. “Incansable en las luchas de principios sólidos. En nuestra sede van a sonar por siempre sus ¡Viva Perón, carajo!”, fue el mensaje de la dirigencia departamental.

El diputado nacional Adolfo Bermejo también se expresó por el fallecimiento de Da Rold. “Dolor por la partida del querido amigo y compañero Danilo. Un gran militante y servidor público con destacados valores humanos y de gran trayectoria en Mendoza. Mis condolencias y mucha fuerza a sus familiares y amigos en este duro momento. Se te va a extrañar Gringo”, publicó el maipucino.

Se sumó a las despedidas el exintendente de Guaymallén y exlegislador Alejandro Abraham. “Una pena enorme. Se nos fue un gran compañero, pero siempre estará en nuestra memoria y corazón. Mis condolencias a la familia. Hasta siempre Tano querido”, expresó el “Turco”.

También hubo dedicatoria del secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Mendoza (SI.TRA.VI), Jorge Bastías, quien manifestó: “Acompaño con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido Danilo Da Rold De Pellegrin. Lo recordaremos con mucho cariño por la labor realizada en la Dirección Provincial de Vialidad, destacando su compañerismo, carisma y compromiso. Todo nuestro afecto a la familia en tan doloroso momento”.

