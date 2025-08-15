pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

La mujer que fue golpeada por su pareja en Maipú mientras tenía a su bebé en brazos dio detalles de la violencia de género que sufre a diario.

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.

 Por Pablo Segura

Una joven madre de dos niñas fue víctima de un brutal caso de violencia de género este miércoles en una casa de Maipú, donde fue golpeada por su pareja, aún cuando tenía a su bebé de 8 meses en brazos y producto de la golpiza sufrió una fractura de codo.

La damnificada, de quien se reserva su identidad por ser un hecho de violencia de género, no es la primera vez que es maltratada de esta forma y le contó a SITIO ANDINO el martirio que vive desde hace años, con su pareja, quien ahora está detenida y a disposición de la justicia.

Ese individuo, Maximiliano Muñizaga (29), ya fue denunciado en al menos dos ocasiones e incluso estuvo detenido por violencia de género. Ahora será imputado nuevamente y en las próximas horas se ordenará el traslado a la penitenciaría.

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

En diálogo con este diario, la mujer afirmó que lo ocurrido el miércoles no es nuevo. “No es la primera vez que me pega, ya lo hizo varias veces. Él consume drogas y me empieza a pegar de la nada. Me pega con un palo, me culpa de cosas que pierde él. Hace un mes me pegó en la cara y me rompió la nariz. Terminé sangrando”, contó la víctima, que por estas horas está enyesada por la fractura sufrida en el ataque.

En este contexto, la damnificada pide ayuda. Afirmó que “ninguno de mis vecinos me ayudaron” y destacó que ya denunció hechos de violencia de género contra el acusado. En ese sentido, detalló que existen al menos dos presentaciones contra el hombre y que este ya había estado detenido. “Luego lo largaron”, contó.

“El miércoles nadie me ayudó. Yo estaba tirada en el piso mientras me pegaban, pasaban los vecinos y miraban. Después me encerraron. El padre de Maximiliano (el agresor) vio todo y no fue capaz de ayudarme. Pasaban niños de la escuela y me miraban. Él les decía ‘qué miran’. En un momento les quiso pegar a ellos y se fueron por miedo”, agregó la mujer.

La mujer v&iacute;ctima de violencia de g&eacute;nero reside en Maip&uacute;

La mujer víctima de violencia de género reside en Maipú

La vida de la joven madre víctima de violencia de género

La fémina es madre de dos nenas y ambas las tuvo con su agresor. La situación es peor aún si se analiza la situación económica de ella, debido a que es ama de casa y no tiene ingresos. La familia vive con lo poco que recauda el sujeto, que hace trabajos de cartonero o changas de albañilería.

“Hace un mes discutimos y nos echó de la casa. Salí con mis bebés en la madrugada y tuve que pedir ayuda a los vecinos para dormir en una casa”, reveló, evidentemente angustiada por lo ocurrido el miércoles en calle Julio A. Roca de Maipú.

Ahora la víctima pide que la justicia “no libere más” al acusado. “La última vez que lo detuvieron fue en el 2024. Me dijeron que eran lesiones leves. Ahora son graves”, agregó.

“La familia de él ahora llora porque está preso, pero estaban todos y ninguno fue capaz de ayudarme”, reiteró.

La mujer, sin un ingreso económico, permanece viviendo sola con sus dos hijas y con las lesiones sufridas en la agresión.

El caso es instruido ahora por la fiscalía de violencia de género. Teniendo en cuenta los antecedentes, se cree que la situación de Muñizaga es sumamente complicada y, al menos por ahora, continuará detenido.

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Por Pablo Segura