Encontraron sin vida a uno de los imputados del juicio a Walter Bento

Conmoción por la muerte de uno de los imputados del juicio a Walter Bento.

Uno de los imputados de la mega causa contra el ex juez Walter Bento se suicidó este jueves , a horas de haber sido condenado en la causa por contrabando en la que estaba acusado como integrante de una asociación ilícita, siendo ese expediente uno de los que se analizan en la investigación contra el magistrado.

Se trata de Javier Santos Ortega, uno de los 30 imputados que tiene el mega juicio que, por estos días, continúa en etapa de alegatos.

Ayer jueves, la justicia federal condenó al imputado a 5 años y 8 meses de cárcel en el marco de una causa por contrabando, donde Santos Ortega fue declarado culpable de asociación ilícita. A horas del fallo, el hombre fue hallado sin vida en su casa.

Actualmente, el imputado gozaba de la libertad mientras avanzaba los dos procesos en su contra: la causa por contrabando y la del caso Bento (caso 3), en el que estaba imputado por cohecho.

La situación de Santos Ortega era particular. Había declarado en el juicio en varias ocasiones, donde dijo que sus abogados le habían pedido “dinero que era para el doctor Bento”.

Juicio Walter Bento, Juzgado Federal, Justicia federal mendoza, juicio Javier Santos Ortega había sido condenado por contrabando hace pocas horas. También estaba imputado en el caso Walter Bento. Foto: Cristian Lozano

Sin embargo, al mismo tiempo denunció presiones constantes, por lo que, lamentablemente ya había tenido intentos de suicidios en el Centro de Detención Judicial de Mendoza -en Tribunales Federales-, dijeron fuentes policiales.

El deceso fue condenado por fuentes ligadas al juicio contra Walter Bento, quienes fueron muy críticos con el accionar del fiscal Dante Vega, a quien señalaron de presionar en demasía al imputado.

Cómo sigue el juicio contra Walter Bento

El debate que se realiza en tribunales federales está en etapa de alegatos y se prevé que a fines de este año podría haber sentencia.

Walter Bento, el principal acusado, está señalado como jefe u organizador de una asociación ilícita. Junto a él figuran los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego.

Siguiendo con la acusación penal, a este clan se suman, como miembros, los letrados Luis Francisco Álvarez, Javier Angeletti, Matías Aramayo y Martín Ríos, junto al narcotraficante Walter Bardinella Donoso y el policía José Moschetti.

Todos los nombrados anteriormente serán acusados por distintos tipos de cohechos (coimas). Bajo esta calificación se sumarán Jesica Miere, Leandro Cirot, Mariano Castro Hoyos, Eugenio Nasi, Juan Carlos Molina, Javier Santos Ortega (ahora fallecido), Marcos Calderón, Omar Rodríguez, Alfredo Aliaga, Walter Costa, Martín Bazán, Enrique de la Cruz, Daniel Martínez Pinto, Carlos Barón, Facundo Alzogaray, Octavio Billi, Francisco Castro y Cristian Oliva.

Como si esto fuera poco, se agregan otras calificaciones penales. Por abuso de autoridad serán señalados Alba y Álvarez. Por violación de secretos y de los deberes de funcionario público, el efectivo Moschetti y por lavado de activos, toda la familia Bento: la pareja del ex juez, Marta Boiza y sus hijos, Nahuel y Luciano Bento.