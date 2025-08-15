Conmoción

Encontraron sin vida a uno de los imputados del juicio a Walter Bento

Uno de los 30 imputados del juicio a Walter Bento decidió quitarse la vida en su casa, tras ser ser condenado por otra causa.

Conmoción por la muerte de uno de los imputados del juicio a Walter Bento.&nbsp;

Conmoción por la muerte de uno de los imputados del juicio a Walter Bento. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Uno de los imputados de la mega causa contra el ex juez Walter Bento se suicidó este jueves, a horas de haber sido condenado en la causa por contrabando en la que estaba acusado como integrante de una asociación ilícita, siendo ese expediente uno de los que se analizan en la investigación contra el magistrado.

Lee además
Susana Pravata pasó por Buenos Aires este lunes video
Este lunes

La jueza que reemplaza a Bento estuvo en Casa Rosada: con quién habló y qué temas trató
Terrible accidente vial en el cruce de las rutas 40 y 143.
Dos heridos

Violento accidente vial en la ruta que une San Carlos con San Rafael

Ayer jueves, la justicia federal condenó al imputado a 5 años y 8 meses de cárcel en el marco de una causa por contrabando, donde Santos Ortega fue declarado culpable de asociación ilícita. A horas del fallo, el hombre fue hallado sin vida en su casa.

Se suicidó uno de los imputados del caso Bento

Actualmente, el imputado gozaba de la libertad mientras avanzaba los dos procesos en su contra: la causa por contrabando y la del caso Bento (caso 3), en el que estaba imputado por cohecho.

La situación de Santos Ortega era particular. Había declarado en el juicio en varias ocasiones, donde dijo que sus abogados le habían pedido “dinero que era para el doctor Bento”.

Juicio Walter Bento, Juzgado Federal, Justicia federal mendoza, juicio
Javier Santos Ortega había sido condenado por contrabando hace pocas horas. También estaba imputado en el caso Walter Bento.

Javier Santos Ortega había sido condenado por contrabando hace pocas horas. También estaba imputado en el caso Walter Bento.

Sin embargo, al mismo tiempo denunció presiones constantes, por lo que, lamentablemente ya había tenido intentos de suicidios en el Centro de Detención Judicial de Mendoza -en Tribunales Federales-, dijeron fuentes policiales.

El deceso fue condenado por fuentes ligadas al juicio contra Walter Bento, quienes fueron muy críticos con el accionar del fiscal Dante Vega, a quien señalaron de presionar en demasía al imputado.

Cómo sigue el juicio contra Walter Bento

El debate que se realiza en tribunales federales está en etapa de alegatos y se prevé que a fines de este año podría haber sentencia.

Walter Bento, el principal acusado, está señalado como jefe u organizador de una asociación ilícita. Junto a él figuran los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego.

Siguiendo con la acusación penal, a este clan se suman, como miembros, los letrados Luis Francisco Álvarez, Javier Angeletti, Matías Aramayo y Martín Ríos, junto al narcotraficante Walter Bardinella Donoso y el policía José Moschetti.

Todos los nombrados anteriormente serán acusados por distintos tipos de cohechos (coimas). Bajo esta calificación se sumarán Jesica Miere, Leandro Cirot, Mariano Castro Hoyos, Eugenio Nasi, Juan Carlos Molina, Javier Santos Ortega (ahora fallecido), Marcos Calderón, Omar Rodríguez, Alfredo Aliaga, Walter Costa, Martín Bazán, Enrique de la Cruz, Daniel Martínez Pinto, Carlos Barón, Facundo Alzogaray, Octavio Billi, Francisco Castro y Cristian Oliva.

Como si esto fuera poco, se agregan otras calificaciones penales. Por abuso de autoridad serán señalados Alba y Álvarez. Por violación de secretos y de los deberes de funcionario público, el efectivo Moschetti y por lavado de activos, toda la familia Bento: la pareja del ex juez, Marta Boiza y sus hijos, Nahuel y Luciano Bento.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén: manejaba ebrio, cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente vial

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

La Policía detuvo a nueve personas en el Gran Mendoza y recuperó vehículos robados

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Guaymallén: se hicieron pasar por amigos de su hijo, lo llevaron a la casa y le robaron

LO QUE SE LEE AHORA
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Te Puede Interesar

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF? video
Cambio de planes

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

Por Florencia Martinez del Rio
Mendoza recibió anticocepción adolescente procedente de Finlandia.
Salud

Anticoncepción adolescente: un nuevo cargamento con medicamentos importados llegó a Mendoza

Por Natalia Mantineo
El traslado del titán de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos. EN VIVO
Histórico

El traslado del "titán" de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos

Por Sitio Andino Sociedad