Operativos de alto impacto en Maipú y Ciudad: 500 personas identificadas y nueve aprehensiones

Recientemente, la Policía de Mendoza desplegó operativos de alto impacto en Maipú y Ciudad: múltiples controles y resultados. En esta nota, todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, la Policía de Mendoza realizó operativos de alto impacto en la zona del parque Canota y el estadio Arena Maipú, en Maipú, además de varios puntos estratégicos de Ciudad. A continuación, te contamos todos los detalles.

Los despliegues forman parte de la estrategia de prevención del delito que el Ministerio de Seguridad y Justicia impulsa desde finales de abril, con un esquema que combina controles vehiculares, verificación de antecedentes y patrullajes a pie.

En total, las intervenciones permitieron la identificación de 563 personas y el control de 378 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Como resultado se aprehendieron nueve personas, se retuvieron dos motocicletas y se labraron siete actas por infracciones de tránsito, reforzando así la presencia policial y el cumplimiento de la normativa vial y de seguridad.

Maipú: aprehensiones y cierre de local frecuentado por grupos de stunt

El operativo en Maipú se desarrolló entre la medianoche y las 3.30 en la zona del parque Canota y el Arena Maipú. Allí, la Policía identificó a 105 personas y controló 78 vehículos, entre automóviles y motocicletas. El procedimiento dejó como saldo la aprehensión de tres personas, la retención de dos motos y la confección de dos actas por infracciones de tránsito.

Durante la intervención se dispuso el cierre de un minimarket que vendía alcohol en plena veda. El lugar es conocido por ser un punto de encuentro de grupos de motociclistas simpatizantes del stunt, que suelen reunirse allí antes de dirigirse a distintas locaciones de la zona.

Ciudad: seis personas aprehendidas en controles en múltiples intersecciones

El otro despliegue fue en diferentes intersecciones del centro mendocino. En este operativo, el personal identificó a 458 personas e inspeccionó aproximadamente 300 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Además, seis personas fueron aprehendidas y se labraron cinco actas por infracciones de tránsito.

Los puestos de control se establecieron en diversos cruces, como Mitre con Mosconi, España, Estrada y Videla Correa; Patricias Mendocinas con Ameghino y Bogado; San Martín con Estrada, Mosconi y Coronel Díaz; La Plata y 9 de Julio, Gutenberg y 9 de Julio, 25 de Mayo y Bogado, Pellegrini y Perú, esta última con Damián Hudson y Mosconi, y Rubilar y Fader. Fuente: Prensa de Mendoza.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

