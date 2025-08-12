Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

El ave que se volvió viral en Mendoza recibió atención y le aseguraron controles veterinarios, alimento y un plan conjunto con la Ciudad de Mendoza para garantizar su bienestar.

El Pato Juan tiene nuevo hogar

Foto: Prensa Municipalidad de Maipú
Por Sitio Andino Sociedad

El Pato Juan, la mascota más famosa de Mendoza en las últimas semanas, ya tiene nuevo hogar y un plan de cuidado veterinario en Maipú. El municipio le entregó un carnet sanitario para ser atendido por profesionales del Centro de Atención Primaria Veterinaria de Coquimbito, donde recibirá controles rutinarios para garantizar su bienestar.

El ave fue recibida por Emiliano Sallei, periodista y subdirector de Promoción Deportiva de la Municipalidad, junto con personal de Medio Ambiente. Allí, la dueña de Juan, Margarita, recibió asesoramiento sobre la salud del pato y se le pusieron a disposición los servicios sanitarios del municipio.

Final feliz

El país habla del Pato Juan en el centro de Mendoza
Iniciativa municipal

El caso del Pato Juan llegó al Concejo de Ciudad y piden una mesa de diálogo

Además, Maipú le entregó a Margarita alimento balanceado para seis meses y recomendaciones para reducir el estrés que la mascota sufrió en los últimos días.

Pato Juan en Maipú, certificado sanitario 02

Maipú está comprometido con el bienestar animal y ocupado en que ellos tengan un entorno cómodo y seguro. Creemos que a través de acciones como esta podemos lograr una comunidad más empática y solidaria”, destacó Sallei.

El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, ubicado en callejón Manuel Díaz 1555 (Coquimbito), funciona como complemento del quirófano móvil municipal. Allí se ofrecen consultas clínicas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones, vacunación antirrábica, colocación de antiparasitarios y otros servicios.

Pato Juan en Maipú, certificado sanitario 05, Margarita dueña

