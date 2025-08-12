El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

El Pato Juan , la mascota más famosa de Mendoza en las últimas semanas, ya tiene nuevo hogar y un plan de cuidado veterinario en Maipú . El municipio le entregó un carnet sanitario para ser atendido por profesionales del Centro de Atención Primaria Veterinaria de Coquimbito, donde recibirá controles rutinarios para garantizar su bienestar.

El ave fue recibida por Emiliano Sallei , periodista y subdirector de Promoción Deportiva de la Municipalidad, junto con personal de Medio Ambiente . Allí, la dueña de Juan, Margarita , recibió asesoramiento sobre la salud del pato y se le pusieron a disposición los servicios sanitarios del municipio.

Durante el encuentro, Sallei se comunicó con el intendente de Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suárez , para acordar acciones conjuntas entre ambos municipios y asegurar que Juan siempre cuente con el mejor lugar para vivir .

Además, Maipú le entregó a Margarita alimento balanceado para seis meses y recomendaciones para reducir el estrés que la mascota sufrió en los últimos días.

Pato Juan en Maipú, certificado sanitario 02 Foto: Prensa Municipalidad de Maipú

“Maipú está comprometido con el bienestar animal y ocupado en que ellos tengan un entorno cómodo y seguro. Creemos que a través de acciones como esta podemos lograr una comunidad más empática y solidaria”, destacó Sallei.

El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, ubicado en callejón Manuel Díaz 1555 (Coquimbito), funciona como complemento del quirófano móvil municipal. Allí se ofrecen consultas clínicas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones, vacunación antirrábica, colocación de antiparasitarios y otros servicios.