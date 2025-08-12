12 de agosto, Día Internacional de la Juventud: por qué se celebra hoy

Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud . Esta efeméride fue creada con el objetivo de promover la participación activa de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para enfrentar y solucionar los desafíos que enfrentan día a día.

Según información oficial, en diciembre de 1999 la Asamblea General de la ONU proclamó esta fecha como el Día Internacional de la Juventud , con el objetivo de homenajear a la población joven.

Diversión asegurada Un evento imperdible en Luján para vivir un Día del Niño diferente y lleno de sorpresas

Atento Programa Hogar de ANSES: estos son los requisitos para cobrar en agosto 2025

Esta iniciativa global busca fortalecer la capacidad de los gobiernos para alentar y apoyar a sus jóvenes , aumentando sus oportunidades de participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida social.

Actualmente, contamos con la población juvenil más grande de la historia . Según datos de la ONU, en el mundo hay alrededor de 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años.

Con motivo de esta fecha, miles de organizaciones en diferentes países realizan fiestas, conciertos, charlas y talleres para incentivar a la comunidad y promover los objetivos del Día Internacional de la Juventud. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 12 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió en esta jornada a lo largo de la historia.