Efemérides

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud: por qué se celebra hoy

Cada 12 de agosto, se conmemora el Día Internacional de la de Juventud. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Esta efeméride fue creada con el objetivo de promover la participación activa de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para enfrentar y solucionar los desafíos que enfrentan día a día.

Según información oficial, en diciembre de 1999 la Asamblea General de la ONU proclamó esta fecha como el Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de homenajear a la población joven.

Esta iniciativa global busca fortalecer la capacidad de los gobiernos para alentar y apoyar a sus jóvenes, aumentando sus oportunidades de participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida social.

Actualmente, contamos con la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay alrededor de 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años.

Con motivo de esta fecha, miles de organizaciones en diferentes países realizan fiestas, conciertos, charlas y talleres para incentivar a la comunidad y promover los objetivos del Día Internacional de la Juventud. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 12 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió en esta jornada a lo largo de la historia.

