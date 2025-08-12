Diversión asegurada

Un evento imperdible en Luján para vivir un Día del Niño diferente y lleno de sorpresas

Este agosto, el Circuito Alma Gardenia prepara un Día del Niño con magia, música, premios y actividades imperdibles para toda la familia.

Por Sitio Andino Sociedad

El Día del Niño se acerca y en Mendoza hay propuestas que prometen diversión para grandes y chicos. Este jueves 14 de agosto, el Circuito Alma Gardenia será el epicentro de una celebración especial, con entrada libre y gratuita, pensada para que las familias disfruten de juegos, espectáculos, talleres y premios sorprendentes.

Una tarde mágica en familia

Desde las 16 hasta las 19 horas, Luján de Cuyo se llenará de color, música y sonrisas. El evento contará con actividades interactivas como el recibimiento y fotos con Alicia y el Sombrerero, un stand de stickers con Piola y un espacio de arte para pintar con DiseñArte Kids. Los más pequeños podrán vivir la experiencia de ser “Chefcitos” aprendiendo a decorar galletas y sumarse a divertidos juegos con Modo Picnic.

El alma de la jornada estará en sus espectáculos en vivo. A las 17:00, el reconocido mago Daniel Rodríguez desplegará un show lleno de ilusiones y sorpresas. Luego, a las 18:00, la música llegará de la mano de Radio Aventura, invitando a cantar y bailar en familia. Cada presentación está pensada para que chicos y grandes participen activamente.

Premios que todos quieren ganar

Además de las actividades y shows, habrá sorteos que elevarán la emoción. Entre los premios se destacan una PlayStation 5, dos combos Burger para fiestas y cinco vouchers de $40.000 para compras, cortesía de BlowMax. Para participar, sólo será necesario acercarse al lugar y sumarse a la propuesta. La jornada será pet friendly, así que las mascotas también serán parte de la celebración.

El Circuito Alma Gardenia, ubicado en Lateral Acceso Sur y Castro Barros, será el punto de encuentro ideal. Con entrada libre y gratuita, la invitación es abierta a todos los mendocinos que quieran vivir un momento distinto. No es sólo un evento: es una oportunidad para reconectar en familia y celebrar la infancia de una forma especial.

Día del Niño en Circuito Alma Gardenia

  • 17:00 h – Show de Magia con Daniel Rodríguez
  • 18:00 h – Show Musical con Radio Aventura
  • Sorteos imperdibles: ¡participá por una PlayStation 5!, 2 Combo burger para tu fiesta y 5 Vouchers de $40.000 para compras.
  • Circuito Alma Gardenia – Lateral Acceso Sur y Castro Barros, Luján de Cuyo
  • Entrada libre y gratuita.
La combinación de juegos, arte, música y premios lo convierte en una cita imperdible para este Día del Niño. Organizado por Diseño Libre Eventos e impulsado por el Circuito Alma Gardenia, todo está listo para recibir a quienes quieran sumar experiencias junto a los más pequeños y vivir un día inolvidable.

