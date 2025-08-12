Destacado

La sorprendente experiencia para personas con discapacidad que une pedales e inclusión en Mendoza

En la provincia de Mendoza, un grupo invita a personas con discapacidad a pedalear en tándem. Sumate y viví la experiencia de inclusión.

En la provincia de Mendoza, ciclistas y voluntarios comparten bicicletas tándem para incluir a personas con discapacidad en paseos y eventos. &nbsp;

En la provincia de Mendoza, ciclistas y voluntarios comparten bicicletas tándem para incluir a personas con discapacidad en paseos y eventos.

 

Lo que para muchos es un simple paseo en bicicleta, para otros es una experiencia nueva y liberadora. Adultos y niños que nunca habían podido pedalear sienten la velocidad, el viento en la cara y la compañía de un grupo que los acompaña. “Cada sonrisa que vemos nos recuerda por qué hacemos esto”, dijo Silvio Tejerina, uno de los impulsores.

Lee además
Violento robo en Guaymallén, en la noche del lunes. 
A punta de arma

Violento robo a un hombre con discapacidad en Guaymallén
Javier Milei defendió los vetos: Quieren destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir video
Mensaje presidencial

Javier Milei defendió los vetos: "Quieren destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir"

Un proyecto en la provincia de Mendoza que nació del amor de un padre y su hijo

Lo que empezó como una actividad recreativa entre un papá y su hijo con autismo se convirtió en un movimiento de inclusión sobre ruedas que ya es referencia en Mendoza. Silvio, padre de Emiliano, recordó que el primer paso fue un triciclo: “Desde que Emi tenía tres años usamos la bicicleta como medio de adaptación al ambiente”, señaló.

A medida que su hijo crecía, la necesidad de encontrar un formato más adecuado los llevó a descubrir las bicicletas tándem. En ese camino conocieron a la ONG Empujando Límites, de Buenos Aires, y lograron acceder a un modelo importado de aluminio que se adaptaba perfectamente a sus necesidades. “Nos pidieron que la usáramos para promover la inclusión y así empezamos a invitar a otras familias”, dijo el protagonista.

ciclismo ciegos (3)

Bicicletas tándem en la provincia de Mendoza: una puerta a la inclusión

Hoy, el grupo reúne a personas con autismo, síndrome de Down, ceguera y enfermedades poco frecuentes. La única condición es que puedan sostenerse erguidos y acompañar el movimiento de los pedales. “Muchos nunca habían andado en bicicleta y la emoción que sienten es indescriptible”, sostuvo Tejerina.

Los paseos, que se realizan todos los domingos a las 11 horas en la rotonda de la calesita del Parque San Martín, han recorrido distintos puntos de la provincia y participado en carreras, travesías y bicicleteadas masivas. “La gente se sorprende al vernos y quiere saber cómo sumarse”, indicó.

ciclismo ciegos (2)

Desafíos, motivación y sueños a futuro en la provincia de Mendoza

El proyecto funciona a pulmón, sin cuotas ni financiamiento externo. “Todos los gastos los cubrimos nosotros y los voluntarios, pero lo que nos mueve es la felicidad de quienes suben a nuestras bicicletas”, dijo.

De cara al futuro, el objetivo es sumar más bicicletas, más guías voluntarios y un espacio propio. “Nuestro sueño es seguir cumpliendo sueños de personas que no se animan. El momento de hacerlo es siempre”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

Una peña solidaria en San Rafael para ayudar a Ivana, una guerrera con huesos de cristal

Educación y contención en riesgo: la Escuela Especial de Bowen frente al veto a la Ley de Discapacidad

"Nos están matando": el grito de jubilados y personas con discapacidad en Mendoza

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

La advertencia de Fernández Sagasti a los radicales mendocinos por los vetos de Milei

Malargüe se moviliza contra el veto a la emergencia en discapacidad

Mendoza reclama por la ley de discapacidad tras el veto presidencial de Javier Milei

Discapacidad: San Rafael reclama diálogo y soluciones tras el veto a la ley de emergencia

LO QUE SE LEE AHORA
A qué hora juega el club Atlético River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025.
Para tener en cuenta

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía